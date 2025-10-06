Vremea se răcește vizibil în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant noros, iar ploile se vor extinde în sud, est și centru, cu cantități mai însemnate în sud-vest și sud-est.

Vremea de mâine 7 octombrie. Ploile se extind în aproape toată țara, iar vremea se răcește simțitor

La noapte, cerul va fi predominant noros, iar ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării. În sud-vest, se vor acumula cantități de apă mai însemnate, local între 10…15 l/mp, iar izolat vor fi posibile valori de 20…25 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 - 4 grade în estul Transilvaniei și 12 - 14 grade pe litoral. Pe arii restrânse se va semnala și ceață.

Vremea de mâine 7 octombrie în ţară

Vremea va fi rece pentru această perioadă, iar local, deosebit de rece, mai ales în centrul și nordul țării. Doar în sud-est, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros, iar ploi se vor semnala pe arii extinse în sud, est și centru, și pe spații mai restrânse în restul teritoriului. În cursul nopții, în Dobrogea, sudul Moldovei și Muntenia, ploile vor fi mai intense, iar local se vor acumula cantități de apă în general între 15…25 l/mp. La munte, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul nopții în regiunile sud-estice, unde rafalele vor atinge în general 45 - 50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 19 grade, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 15 grade.

Vremea de mâine 7 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi în general închisă și se va răci. Temporar va ploua, iar în timpul nopții precipitațiile vor fi moderate cantitativ, cu acumulări de 10…15 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât în intervalul anterior, va fi de 15 - 17 grade, iar cea minimă de 8 - 10 grade.

Vremea în Cluj va fi puțin mai caldă decât astăzi, cu temperaturi maxime de 12°C și minime de 8°C. Vor fi ploi, însă mai slabe decât cele din ziua precedentă, cu un grad ridicat de umezeală în atmosferă.

Vremea de mâine 7 octombrie la munte

La munte, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.800 de metri, sunt așteptate precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul nopții.

