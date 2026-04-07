Vremea de mâine 8 aprilie. Temperaturile scad în aproape toată ţara. Sunt aşteptate ploi

Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, iar vântul va bate cu putere. Iată prognoza meteo de mâine 8 aprilie. 

de Redactia Observator

la 07.04.2026 , 15:28
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului. Vor fi precipitații slabe, mixte în cea mai mare parte a Moldovei și izolat în Transilvania, iar în Dobrogea și Muntenia va ploua și, trecător, vor fi lapoviță și ninsori. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -3 și 8 grade. Cu totul izolat, în estul Transilvaniei și în Maramureș va fi brumă.

Vremea de mâine 8 aprilie în țară

Articolul continuă după reclamă

Vremea va fi vântoasă, iar valorile termice vor fi în scădere față de cele din ziua precedentă și se vor situa sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, ziua în jumătatea de est a teritoriului și noaptea în nord, centru și izolat în vest. Acestea vor fi mixte în Moldova, pe arii restrânse în Transilvania și Maramureș și izolat în Banat și Crișana și mai ales sub formă de ploaie în Dobrogea și local în Muntenia. La munte vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 5...8 cm. Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări în toate regiunile, cu viteze în general de 45...65 km/h, iar noaptea, treptat va slăbi în intensitate. La munte, pe tot parcursul intervalului, în Carpații Meridionali și Orientali vor fi rafale de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1600 m, vor fi viteze de 110...130 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m. Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 16 grade, iar cele minime se vor situa între -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 5 grade pe litoral. Izolat, în nordul, centrul și vestul țării se va forma brumă.

Vremea de mâine 8 aprilie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura minimă va fi de 2...5 grade.

Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă și se vor situa sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade.

În Cluj, vremea se răceşte drastic faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va urca la 8 grade. 

Vremea de mâine 8 aprilie la munte

În zona de munte vor predomina ninsorile, iar în Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 3...6 cm. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, sudvestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în sudul și vestul Transilvaniei, unde vor fi rafale de 50...70 km/h, în timp ce în restul teritorului vitezele vor fi, în general, de 40...45 km/h. La munte, vor fi rafale de 70...90 km/h, iar local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, vitezele vor depăși 110...130 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prognoza meteo ploi temperaturi
Înapoi la Homepage
Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!"
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.