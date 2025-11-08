Vremea de mâine 9 noiembrie. Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Maxime şi de 20 de grade

Vremea se încălzeşte uşor în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile se vor situa peste cele normale în prima decadã a lunii noiembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 20 de grade.

La noapte, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua în cea mai mare parte a ţãrii, iar izolat cantitãţile de apã vor depãşi 10...15 l/mp. Spre dimineaţã aria ploilor se va restrânge, însã se va forma ceaţã, trecãtor asociatã cu burniţã, local în regiunile sudice şi pe arii mai restrânse în rest. La munte, în general la altitudini de peste 1900 m, trecãtor vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în zona montanã înaltã, în special a Carpaţilor Meridionali unde vor fi rafale de 70...80 km/h, iar la începutul nopţii şi în sudul Banatului cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile minime vor fi de la 4 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali, pânã spre 14 grade pe litoral.

Vremea de mâine 9 noiembrie în ţară

În cea mai mare parte a ţãrii, dar mai ales în centru şi sud-est, valorile termice se vor situa peste cele normale în prima decadã a lunii noiembrie. Pe parcursul zilei nebulozitatea va persista local în vest, nord-vest, sud şi est, în timp ce în rest cerul va deveni variabil, iar ploi slabe sau burniţã vor fi în Maramureş, local în Crişana şi izolat în celelalte regiuni. Noaptea cerul se va înnora în cea mai mare parte a teritoriului, iar ploile se vor extinde în Banat, sudul Crişanei, Oltenia, vestul Munteniei şi în sud-vestul Transilvaniei. La munte, la altitudini în general de peste 2000 m, trecãtor pot fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua, în zona montanã înaltã şi pe arii restrânse în Crişana şi Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 şi 20 de grade, cu cele mai mari valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 şi 12 grade, uşor mai mici în depresiunile Carpaţilor Orientali pânã spre 0 grade. Se va semnala ceaţã, în primele ore ale zilei, local în sud şi pe arii mai restrânse în rest, iar spre sfârşitul intervalului în special în est, sud-est şi în extremitatea de vest. Presiunea atmosferică va fi uşor variabilã, la valori relativ ridicate.

Vremea de mâine 9 noiembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi noros, va ploua temporar în prima parte a nopţii, iar spre dimineaţã se va forma ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 8...10 grade.

Valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice în prima decadã a lunii noiembrie. Cerul va avea înnorãri, iar mai ales în primele ore ale intervalului şi din nou noaptea va fi ceaţã, posibil asociatã cu burniţã sau ploaie slabã. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 14...15 grade, iar cea minimã de 7...8 grade. Presiunea atmosferică va fi cvasi-staţionarã, la valori relativ ridicate.

În Cluj, vremea se mai încălzeşte faţă de ziua precedentă. Maxima zilei va fi de 15 grade.

Vremea de mâine 9 noiembrie pe litoral

Cerul va fi temporar noros şi va ploua pe alocuri, ziua îndeosebi în nordul Carpaţilor Orientali, iar noaptea în Carpaţii Occidentali şi în jumãtatea vesticã a Carpaţilor Meridionali. La altitudini în general de peste 2000 m, trecãtor, pot fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri ziua pe creste. Valorile termice se vor situa peste cele normale în prima decadã a lunii noiembrie.

