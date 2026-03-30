Vremea se înrăutățește: ANM anunță ploi şi vânt puternic în toată ţara. Ninsori, aşteptate la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ, în întreaga țară, precum și de ninsori în zona montană, valabilă până marți dimineața.

de Nicu Tatu

la 30.03.2026 , 10:36
Potrivit meteorologilor, în intervalul 30 martie, ora 10:00 - 31 martie, ora 10:00, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40 - 50 km/h, transmite Agerpres.

În aceeași perioadă, va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri se vor mai acumula cantități de apă de 10 - 25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1.600 de metri, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, precizează ANM.

Conform prognozei de specialitate, în zona Municipiului București, până marți dimineața, cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, în timp ce minima va oscila între 4 și 6 grade. 

