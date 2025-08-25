Ce poate fi mai frumos decât să îţi culegi singur fructele sau legumele preferate? La Iaşi se întâmplă: producătorii au deschis porţile fermelor, iar doritorii au mers la cumpărături direct pe câmp. O idee excelentă, spun fermierii care speră să atragă astfel cât mai mulţi clienţi. De partea cealaltă, vizitatorii s-au declarat mulţumiţi de produse, iar mulţi dintre ei îşi doresc să repete experienţa.w

Iniţiativa fermierilor a ajuns repede la urechile ieşenilor. Iar curioşii nu au întârziat să apară la fermă, mai ceva ca la supermarket.

Vizitatorii au prins repede gustul culesului, iar în câteva minute sacoşele au fost umplute cu pepeni, căpşune sau legume proaspete. Experienţa a fost şi pe placul celor mici, care au avut şansa să culeagă singuri bunătăţile.

Reporter: Cum le alegi?

Fetiţă: După culoare. Şi anul trecut am venit aici şi mama mi-a zis să le culeg după cât de roşii sunt.

"O idee super bună, au fost şi copiii. Au venit şi-au cules şi au mâncat", a spus o femeie.

Producătorii speră că, astfel, oamenii vor aprecia mai mult produsele locale şi, cu timpul, se aşteaptă ca experienţa relaxantă să devină obicei.

"E al cincilea an de când facem porţi deschise la ferma noastră. Acum am ajuns la 2000 de oameni. Plus că au ei plăcerea de a culege, să rupă ei singuri fructele de pe plantă. Pentru noi este benefic. Cei care se apucă de cules, câteodată se trezesc la sfârşit cu sacoşele pline", a declarat un fermier.

Şi cum sezonul dedicat borcanelor cu zacusă se apropie, gospodinele nu au uitat de ingredientul vedetă.

"Vinetele sunt cele mai căutate în această perioadă, mai ales de către cei care vor să facă zacuscă şi dacă mi le culeg singură voi plăti mai puţin: 8 lei pe kilogram faţă de 10 lei, dacă mi-ar fi fost aduse direct acasă", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

La final, toţi cei care şi-au cules singuri fructele sau legumele au primit reduceri din partea fermierilor.

