Acte cu "taxă specială": Secretarul unei primării din Timiş, sub control judiciar pentru luare de mită
Un funcționar public din Chevereșu Mare este cercetat penal după ce ar fi primit mită de șase ori pentru eliberarea urgentă a unor acte de stare civilă. Procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile, după percheziții la domiciliul acestuia și la sediul primăriei.
Secretarul Primăriei Comunei Chevereșu Mare a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru luare de mită în formă continuată, de procurorul de caz al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, care a deschis dosar de urmărire penală în speță, informează Agerpres.
A fost reținut că a luat mită de șase ori pentru documente de stare civilă
Prin ordonanța procurorului de caz, din data de 1 septembrie, s-a dispus reținerea suspectului S.M.D. pentru 24 de ore, iar în data de 2 octombrie, procurorul de caz a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul S.M.D. pentru luare de mită, în formă continuată, pentru 60 de zile.
