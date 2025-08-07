Un aeroport din România care a avut doar 8 călători în trei luni face angajări! Este vorba despre aeroportul Tulcea, inaugurat anul trecut după un proces de modernizare cu bani europeni. Paradoxal, aeroportul care nu are curse regulate dispune deja de 53 de salariaţi dar continuă să publice anunţuri de angajare.

Conducerea aeroportului spune că o cauză pentru această situaţie ar fi războiul din Ucraina, care pune aeroportul în umbra unui risc perceput prea mare pentru companiile aeriene. Manevrele aeriene ale aeronavelor pe pistă se fac doar la 450 - 500 de metri de graniţă, iar riscurile incidentelor cu drone şi costurile ridicate de asigurare sperie operatorii.

Singura certitudine sunt cele 60 de curse charter programate pentru luna septembrie pe aeroportul din Tulcea, destinate turiştilor israelieni. De la începutul anului şi până în prezent, acest aeroport a avut doar 97 de pasageri. A fost inaugurat anul trecut, după ce a fost modernizat, iar costurile au fost de 180 de millioane de lei. Toată reabilitarea a durat doi ani.

În prezent nu există zboruri de linie, deşi aeroportul beneficiază de toată infrastructura pentru a opera curse, iar mai mult decât atât, deşi are zeci de angajaţi, conducerea crede că nu sunt suficienţi aşa că scoate în continuare posturi la concurs.

