Angajaţii nu mai vor doar bani. Domeniile în care se primesc pachete de bonusuri de până la 2.000 de lei

Beneficiile extrasalariale sunt tot mai importante pentru angajați, iar companiile alocă bugete din ce în ce mai mari pentru a-și păstra oamenii buni. Costul pachetului motivaţional s-a dublat în ultimii ani şi a ajuns la peste 1.000 de lei pe an pentru fiecare angajat. Cadourile și vacanțele sunt printre cele mai dorite avantaje.

Beneficiile extrasalariale nu mai sunt de mult un simplu bonus, ci sunt o armă importantă pe care recrutorii o aruncă în lupta pentru angajați. "Ai acces la chestii de top, din punct de vedere al doctorilor şi serviciilor. Abonamente de sală la fitness, bonuri de masă. Mai am o asigurare de sănătate sau un bon medical, cam atât. Clar ajută orice fel de beneficiu", spun angajaţii.

"Sunt scutiţi de anumite impozite şi decât să facă o mărire salarială, investesc mai bine în beneficii. Pentru că aşa îşi atrag angajaţii şi ies şi mai bine la bani", a explicat Sorina Faier, specialistă HR.

Unde se acordă cele mai mari bonusuri

Potrivit unui studiu, bugetul mediu pentru beneficii a ajuns la aproximativ 1.170 de lei per angajat în 2026, dublu față de 2019. Cele mai mari bonusuri se acordă în domeniul financiar și al asigurărilor, urmate de IT, comerț, servicii și industrie.

"Oferim beneficii legate de wellbeing. Colaborări cu diverse lanţuri de săli de sport, masaj. Zona se sănătate şi wellbeing. Şi zona de asigurări medicale şi servicii medicale. 1.000 - 2.000 de lei, per angajat pentru asemenea pachete", a declarat Oana Ivan, antreprenor.

9 din 10 angajați spun că aprecierea la locul de muncă și recompensele primite în schimbul efortului lor îi fac mai productivi și mai implicați. "Se simt importanţi, se simt văzuţi. Este şi perioada de epuizare psihică şi fizică, nu mai avem predictibilitate. În interviuri suntem întrebaţi tot timpul de pachetul salarial, de beneficii. Beneficiile au început să atârne destul de greu în pachetul salarial", a explicat Sorina Faier, specialist HR.

"E foarte mare costul înlocuirii. Şi pentru creşterea productivităţii. În momentul în care un angajat se simte apreciat, atunci va avea şi altă abordare asupra muncii şi asupra dorinţei de a se dezolta", mai spune Oana Ivan, antreprenor.

Ce preferă angajaţii

"Suntem funcţionari publici şi am beneficiat până de curând de tichete de vacanţă care au fost anulate. Te demotivează puţin. Ştiţi ce mi-ar surâde? Tichete culturale. Odată ce le ai, te îndrepţi mai mult spre zona asta", spun unii angajaţi.

"Pentru că lucrez în domeniu cu maşini de curse, mi-ar plăcea dacă am primi mai multe bilete sau invitaţii la evenimente sportive, curse. Asta ar fi interesant. Nu ştiu dacă se uită cei de la mine de la firmă".

Cadourile rămân pe primul loc în topul preferințelor, sunt alese de aproximativ o treime dintre angajați, urmate de vouchere de turism și de atenţii oferite la ocazii speciale.

