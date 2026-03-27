ASF: Activele din Pilonul II de pensii au trecut de 200 de miliarde de lei după o creştere de 34%

Activele fondurilor de pensii private din România au continuat să crească accelerat, depășind la finalul anului trecut un nou prag record, pe fondul contribuțiilor constante și al randamentelor investiționale solide. Potrivit Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), evoluția confirmă consolidarea sistemului și rolul tot mai important al acestuia în economie, atât ca instrument de economisire pe termen lung, cât și ca sursă de finanțare pentru piața locală.

Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie a anului trecut, marcând o creștere semnificativă de 34% față de aceeași perioadă a anului anterior, a anunțat vineri ASF, potrivit Agerpres.

"Această dinamică reflectă atât contribuțiile constante ale participanților, cât și performanța investițională într-un context economic caracterizat de volatilitate, dar și de oportunități", susțin reprezentanții ASF.

Conform sursei citate, fondurile de pensii administrate privat, Pilonul II, continuă să reprezinte componenta dominantă a sistemului, cumulând active de 201,6 miliarde lei, în creștere cu 34% față de anul precedent.

Articolul continuă după reclamă

În același timp, fondurile de pensii facultative, Pilonul III, au înregistrat o evoluție similară, ajungând la active de 7,42 miliarde lei, ceea ce confirmă interesul în creștere pentru economisirea suplimentară și pentru responsabilitatea financiară individuală.

Raportat la dimensiunea economiei, activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns la circa 11% din PIB, consolidând rolul acestuia ca investitor instituțional major și ca sursă de finanțare pentru economia reală.

"Din perspectiva participării, sistemul a continuat să se extindă. La finalul anului 2025, numărul total al participanților a ajuns la 9,46 milioane persoane, comparativ cu 9,12 milioane în anul anterior. Dintre aceștia, 8,46 milioane sunt participanți în Pilonul II, în timp ce aproape un milion de persoane sunt înscrise în Pilonul III", se mai precizează în comunicat.

Structura investițională a fondurilor de pensii private rămâne una prudentă, orientată către stabilitate și protejarea capitalului participanților. Astfel, aproximativ 69% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, în timp ce investițiile în acțiuni reprezintă 26%, oferind un echilibru între siguranță și randament, precizează ASF.

"Creșterea semnificativă a activelor, extinderea numărului de participanți și menținerea unei structuri investiționale echilibrate indică maturizarea sistemului de pensii private și o bună capacitate a acestuia de a genera randamente sustenabile pentru participanți", se mai precizează în document.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea și supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum și a pieței de capital, care însumează peste 10 milioane de participanți.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰