Au învăţat meserie în Anglia şi s-au întors în România pentru a-şi transforma pasiunea în afacere. Cât au investit Iulian şi Monica în visul lor

Cei doi soţi de 38 şi 42 de ani s-au întors din Anglia anul trecut, după ce au petrecut peste 10 ani să muncescă câmpul. Determinaţi să realizeze şi în ţară ce au învăţat în străinătate, şi-au ridicat propria fermă, iar anul acesta au reuşt să proiecteze şi al doilea solar. Scopul lor este ca în 2025 să-l construiască şi pe cel de al treilea şi să aibă 1.500 de metri de producţie, relatează Vremea Nouă.

Cei doi soţi ajută şi alţi fermieri din judeţ

„Sezonul pentru noi abia acum începe, pânã acum am pregătit terenul, am lucrat la al doilea solar. Primul, ridicat anul trecut, are 500 de mp iar cel de al doilea, ridicat în acest an, are 300 mp. În total avem 800 de mp de solar”, a mărturisit Iulian. „Anul acesta plantăm roşii, castraveţi, ardei kapia, ardei gogoşar, vinete şi ardei iute pentru dulceaţă! Asta fiind doar în cele două solarii. În câmp, în cele 40 de arii, vom planta usturoi, ceapã şi cartofi. Trebuie sã ştiţi cã aşa merge agricultura, din an în an mai bine, pentru că trebuie să investesti, să muncesti, dar sincer se meritã! Producţia creşte an de an, ca şi venitul”, a mai adăugat bărbatul.

Familia se mai ocupă şi cu pomicultura. Pe terenul lor au plantat şi mai mulţi pomi fructiferi, iar Iulian a făcut chiar un curs de perfecţionare pe domeniu. „Ne-am informat când am plecat anul trecut din Anglia si despre un proiect de dezvoltare a tânãrului fermier, dar cerintele sunt mari. Ne trebuie teren mai mult, pe care noi nu-l avem. Revenind acasã, sotul a fãcut si un curs de pomiculturã, ceea ce a întãrit cunostintele cât de cât în domeniu si astfel ne-am permis sã facem si o livadã micã deocamdatã”, ne-a specificat Monica Hazazup, o femeie inimoasã, frumoasã si dornicã de a fi un agricultor perfect!

Cei doi colaborează şi cu alte ferme din judeţ, îşi împart răsaduri, se sfătuiesc şi se ajută la plantat.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă afectează trecerea la ora de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰