Record după record doborât de preţul gramului de aur. După ce în urmă cu două săptămâni, preţiosul metal a atins în premieră valoarea de 500 de lei, acum a ajuns la peste 516 lei per gram. Un trend care subliniază încrederea tot mai scăzută a oamenilor în instrumentele de economisire bancare, teama că inflaţia le va tăia tot mai mult din puterea de cumpărare, toate acestea într-un context economic şi politic instabil.

Preţul aurului a atins un nou record iar motivele au fost bine punctate de Mihaela. Mai mult, dacă ne uităm la rata cu care urcă preţul acestui activ de refugiu, ne gândim la o mare criză! Pentru că doar în momnte dificile am văzut astfel de exod de capital, indiferent că vorbim de firme sau de populaţie, pur şi simplu, către aur! O criză care denotă neîncredere! În ce se întâmplă din puncte de vedere economic, politic şi social.

Preţul aurului chiar creşte de la o zi la alta

Preţul aurului chiar creşte de la o zi la alta. Ieri, 22 septembrie, gramul a ajuns la peste 516 lei, după ce pe 8 septembrie a atins pragul psihologic de 500 de lei. O creştere de peste 16 lei în doar 14 zile! Şi o creştere de peste 10% de la început de aprilie, când a avut cea mai scăzută valoare din acest an. Aurul este considerat o metodă de refugiu tocmai pentru că își păstrează valoarea în timp, oferind protecție împotriva inflației şi a instabilității economice. Iar în această definiţie găsim motivaţia pentru efervescenţ de pe piaţa metalului rar.

Nu e ceva neapărat nou, dar e o accelerare semnnificativă. Şi am să ma explic: În urmă cu 10 ani, în 2015, valoarea medie a gramului de aur a fost de aproape 150 de lei. 5 ani mai târziu, în 2020, aveam deja 241 de lei per gram, un salt de 161%. Alţi 5 ani mai târziu, în 2025 avem, cum spuneam 516 lei, un salt de această data de 214 la sută. Practic, de două ori mai repede s-a scumpit aurul în ultimii 5 ani.

E doar o altă bulă financiară?! E într-adevăr o criză atât de adâncă? Timpul ne va arăta asta. Cert e că, prin achiziţia de aur, investitorul, oricare ar fi el, nu mai depinde de nicio instituţie financiară. Mai ales acum când, de exemplu, dobanzile la bănci nu acoperă nici pe departe rata inflaţiei şi doar titlurile de stat, care nu sunt nici impozabile, se mai apropie de acest indice.

