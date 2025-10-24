În vremuri de austeritate, şefii din companiile de stat o duc mai bine ca niciodată. Chiar şi cele mai mici societăţi, de care nu ştie nimeni, au bugete generoase de salarii. De exemplu, societatea care tipăreşte mersul trenurilor. Topul milionarilor începe, însă, altfel!

Cele mai mari câştiguri sunt în companiile de stat din energie şi transporturi. Doi directori Romgaz câştigă fiecare peste 3 milioane lei brut anual. Asta inseamna 250 mii lei pe lun luna. Un alt caz special este Hidroelectrica. Are cinci directori si fiecare câştigă 2,3 milioane de lei pe an. În total, 12 milioane lei anual. Şi Nuclearelectrica oferă salarii de top - peste 2 milioane lei pe an pentru un director. Şeful Transgaz incasează aproape un milion de lei anual, iar cei directori de la Transelectrica sunt plătiţi cu peste 3 milioane de lei în fiecare an.

Companii mici oferă venituri mari şefilor şi membrilor din consiliile de administraţie

Economiştii consideră prea mari aceste venituri. "Cum să fie justificate? A fi justificate înseamnă, cumva, că ele se încadrează în preţul cu care aceste companii vin către consumator. Ori noi plătim astăzi preţul cel mai mare la energie din Europa", a declarat Cristian Păun, analist economic. Bunăstarea domneşte, însă,la mai multe companii de stat. Dacă ne referim la Consiliile de Administrație și aici avem indemnizații uriașe. La Compania Aeroporturi București indemnizația lunară ajunge la 70.000 de lei. Iar la Transelectrica, se apropie de 30.000 de lei. Ceva mai puțin, adică 25.000 lei, câștigă conducerea TAROM, iar la Regia Patrimoniului de Stat indemnizația lunară depășește 20.000 lei.

Articolul continuă după reclamă

Risipa generalizată, adunată în ani, este motivul pentru care avem o mare gaură în bugetul naţional, iar Guvernul este nevoit să se împrumute şi să plătească dobânzi-record. "Gândiţi-vă că fondul total de salarii în sistemul public din România este cam de 150 de miliarde de lei. Dacă nu am fi luat aceste împrumuturi, nu am fi putut lua niciun salariu în sectorul public", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. "Se fac numiri de către politicieni şi pentru că aceste consilii de administraţie la rândul lor, mai departe, stabilesc cine să fie director, cine să fie subdirector. Evident că tot în Consiliile de Administraţie se aprobă grilele de salarizare", a declarat Cristian Păun, analist economic.

Pe de altă parte, companii mici oferă venituri mari şefilor şi membrilor din consiliile de administraţie. De exemplu, societatea care tipăreşte Mersul Trenurilor. Are şi un slogan: "Societatea Tipografică Filaret", iesita din Tipare şi chiar este pentru că pe lângă toţi membri din consiliul de administraţie, care încasează fiecare în jur de 5.000 de lei brut pe lună, directorul ia o indemnizaţie brută de aproape 18.000 de lei pe lună. Adică 11.000 de lei în mână, lunar. Palatul CFR are o societate special dedicată.

"Dacă statul român vrea să plătească o grămadă de autorităţi, să fragmenteze toate astea, să-şi perceapă bani unul altuia. S-au înfiinţat o grămadă de autorităţi care iau banii de la ceilalţi. Sunt câţiva care muncesc şi alţii care iau banii", a declarat Rodrigo Maxim, sindicalist CFR Călători. "Am spus că nu mai putem merge, trebuie să reducem cheltuielile din administraţia locală, din administraţia centrală", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Putem spune că a dat norocul peste cei din Compania Naţională Loteria Română unde sunt 5 membri în Consiliul de Administraţie. Fiecare câştigă 19.300 de lei brut pe lună şi doi directori care încasează o indemnizaţie brută de aproape 39.000 de lei, respectiv 26.000 de lei. "Există statistici care arată clar că venitul mediu net în sectorul privat în momentul de faţă este cam cu 20-25% sub venitul mediu net din sectorul public", a declarat Cristian Păun, analist economic. Salariile bugetarilor au consumat anul trecut 164 miliarde de lei, adica peste 9% din Produsul Intern Brut.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut modificări de structură în apartament? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰