Bursa de la Bucureşti a deschis pe verde luni dimineaţă, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale. ROBOR la trei luni a scăzut puternic

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 7,26% pe an, de la 7,39%, cât fusese anterior, conform datelor publicate de Banca Națională. Bursa de la București a deschis pe verde ședința de luni, indicii bursiseri înregistrând creșteri semnificative.

Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut luni și a ajuns la 7,26%, față de 7,39%, cât a fost vineri, potrivit BNR. ROBOR la 3 luni este folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele retail în lei contractate înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei. La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când a urcat la 6,08% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 7,37%, de la 7,48% în şedinţa de vineri, iar ROBOR la 12 luni la 7,44%, de la 7,53%. În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2024, în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,66%.

Bursa de la București a deschis pe verde ședința de luni

Bursa de Valori București (BVB) a deschis luni în creștere pe toți indicii, iar rulajul se cifra la 1,23 miliarde de lei (242,9 milioane de euro) după 30 de minute de la debutul ședinței, din care valoarea obligațiunilor era de 1,2 miliarde de lei, iar cea a acțiunilor de 36,1 milioane de lei.

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 3,94%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna un avans de 3,92%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era în creștere cu 3,73%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, s-a apreciat cu 3,55%. Totodată, indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o creștere cu 2,65%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, înregistra o apreciere de 3,43%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, era pe plus cu 3,67%. Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau companiile Artego (+13,56%), Arobs Transilvania Software (+12,07%) și Fondul Deschis de Investiții ETF BET BRK (+11,78%). Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile Longshild Investment Group (-1,88%), Romcab (-0,65%) și Erste Group Bank AG (-0,55%).

