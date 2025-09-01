Când începe Rabla 2025. 200 de milioane de lei vor fi alocate

Administrația Fondului pentru Mediu va lansa în septembrie programul Rabla pentru persoane fizice, cu un buget total de 200 de milioane de lei și vouchere de până la 18.500 de lei pentru autovehicule electrice.

Administrația Fondului pentru Mediu informează că, în luna septembrie, va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, unul dintre cele mai așteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante.

În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată și sesiunea pentru beneficiari - persoane fizice.

Când începe Rabla 2025

Conform propunerilor din Ghid, cuantumul sprijinului financiar este următorul:

• 18.500 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen

• 15.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice

• 12.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul hibrid

• 10.000 lei – pentru achiziționarea unui autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau a unei motociclete.

„AFM vine în întâmpinarea celor care își doresc autovehicule mai puțin poluante, dar și în sprijinul industriei auto, care are nevoie de acest suport. Mult așteptatul program Rabla este lansat anul acesta și în condițiile impuse de noua ordonanță, iar calendarul său depinde de termenele procedurale pe care suntem obligați să le respectăm. În același timp, prin reducerea valorii voucherului pentru mașinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situației economice actuale și permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a declarat Florin Bănică, Președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Elaborarea noului Ghid a avut la bază și consultări cu reprezentanții industriei auto, astfel încât măsurile propuse să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței.,

