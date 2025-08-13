Capitalul social minim pentru SRL-uri creşte la 8.000 lei. Nazare: "Nu a mai fost modificat din 1990"

Schimbări semnificatie pentru SRL-uri. Capitalul social minim va crește la 8.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura va fi implementată treptat pe parcursul a doi ani.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat noi prevederi din al doilea pachet de măsuri fiscale. Printre acestea se numără şi majorarea capitalul social minim necesar pentru un SRL. Acesta nu a mai fost actualizat cu rata inflaţiei de peste 30 de ani.

„În zona companiilor cu capital social 1 leu statul are foarte puţine posibilităţi de a recupera când aceste companii ajung în insolvenţă sau faliment. Propunem actualizarea cu rata inflaţiei a capitalului social iniţial de 200 de lei care nu a fost modificat niciodată din 90", a declarat ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

Astfel, Ministerul Finanţelor propune stabilirea unui capital social minim de 8.000 de lei.

"Banii care ajung în capital social sunt bani care pot fi cheltuiţi pentru companie. În acelaşi timp şi statul atunci când aceste companii ajung în insolvenţă, poate să recupereze”, a mai spus Alexandru Nazare.

În acelaşi timp, începând cu 2026, microîntreprinderile şi SRL-urile vor plăti 16% impozit pe dividende în loc de 10%. Cea mai recentă actualizare a acestei cote a fost la 1 ianuarie 2025 când a crescut de la 8% la 10%.

