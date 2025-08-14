Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi joi, 14 august 2025. Preţul la benzină premium a scăzut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 14 august 2025, preţul la benzină premium este în scădere, faţă de preţul afişat în zilele precedente.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 07:23
Preţul la benzină premium este în scădere, faţă de cel afişat în zilele precedente - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului cu trei bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,93 şi 8,21 lei.

De asemenea, şi preţul la motorină standard este în scădere, un litru de motorină standard ajungând să coste între 7,64 şi 7,77 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,31 şi 7,49 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,02 şi 8,32 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

