Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 12 august 2025. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că marţi, 12 august 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 10:34
Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, asta înseamnă, conform specialiştilor, că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,31 şi 7,49 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 7,96 şi 8,21 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,66 şi 7,77 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,02 şi 8,32 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
„Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Cum se cheltuiesc banii la Cotroceni, în plină criză bugetară. Obiecte bisericești, plase de țânțari și teste COVID, printre achizițiile din acest an
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 12 august 2025. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă