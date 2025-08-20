Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 20 august 2025. Preţul la motorină standard a scăzut cu 5 bani

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 20 august 2025, preţul la motorină standard a scăzut, faţă de cel afişat în zilele precedente.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 12:16
Preţul la motorină standard este în scădere, faţă de cel afiişat în zilele precedente

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la motorină standard cu cinci bani pe litru, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,59 şi 7,69 lei.

De asemenea, au scăzut, cu până la trei bani pe litru, şi preţurile la benzină standard şi benzină premium. Un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,29 şi 7,43 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,9 şi 8,17 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină premium şi la GPL au rămas nemodificate. Un litru de motorină premium continuă să coste între 7,98 şi 8,29 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

