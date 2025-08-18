Care sunt preţurile la carburanţi luni, 18 august 2025. Au rămas la fel ca în weekend
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 18 august 2025, preţurile la carburanţi au rămas identice precum cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.
Preţurile la carburanţi au rămas identice precum cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia
Concret, asta înseamnă, conform specialiştilor, că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,29 şi 7,46 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 7,93 şi 8,18 lei.
De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,62 şi 7,74 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,98 şi 8,29 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰