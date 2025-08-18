Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 18 august 2025. Au rămas la fel ca în weekend

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 18 august 2025, preţurile la carburanţi au rămas identice precum cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 18.08.2025 , 11:57
Concret, asta înseamnă, conform specialiştilor, că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,29 şi 7,46 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 7,93 şi 8,18 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,62 şi 7,74 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,98 şi 8,29 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

