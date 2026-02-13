Cupa Mondială 2026. Lotul Ecuador: Moises Caicedo este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Moises Caicedo, de la Chelsea Londra, este vedeta naţionalei de fotbal a statului Ecuador - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Ecuador, formaţie ce reprezintă America de Sud la turneul final.

Naţionala de fotbal a Ecuadorului a fost repartizată în Grupa E la Campionatul Mondial, alături de Germania, Curacao şi Coasta de Fildeş, şi intră în competiţie pe 15 iunie, de la 02.00, ora României, când dă piept cu Coasta de Fildeş, pe Philadelphia Stadium.

Pentru Ecuador urmează meciurile cu Curacao, 21 iunie, ora 03.00, Kansas City Stadium, şi cu Germania, 25 iunie, ora 23.00, New York/New Jersey Stadium.

Program meciuri Ecuador la Cupa Mondială 2026:

15 iunie, ora 02.00, Coasta de Fildeş - Ecuador

21 iunie, ora 03.00, Ecuador - Curacao

25 iunie, ora 23.00, Ecuador - Germania

Cum s-a calificat Ecuador la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Ecuadorului s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a încheiat pe locul 2 grupa mamut din zona CONMEBOL, fiind depăşită doar de Argentina, formaţie care a dominat copios preliminariile.

Ecuadorul a bifat opt victorii, opt egaluri şi două înfrângeri în cele 18 meciuri jucate, terminând cu 29 de puncte, cu nouă mai puţin decât Argentina. Trebuie, însă, remarcat că Ecuador a încasat doar cinci goluri în cele 18 meciuri jucate şi a reuşit să învingă Argentina, pe teren propriu, 1-0.

Lot Ecuador

Argentinianul Sebastián Beccacece, selecţionerul Ecuadorului, are la dispoziţie câţiva jucători extrem de interesanţi. Este de aşteptat ca de pe lista sa lărgită, cu care pregăteşte participarea la turneul final, să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, Cristhian Loor, Gonzalo Valle, David Cabezas.

Fundaşi - Félix Torres, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Cristian Ramírez, Willian Pacho, Ángelo Preciado, Leonardo Realpe, Jhoanner Chávez, Pervis Estupiñán, Xavier Arreaga.

Mijlocaşi - Jordy Alcívar, John Yeboah, Kendry Páez, Denil Castillo, Alan Minda, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Franco, Moisés Caicedo, Yaimar Medina, Patrik Mercado, Darwin Guagua, Bryan Ramírez, Jhegson Méndez, Keny Arroyo.

Atacanţi - Jeremy Arévalo, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana, John Mercado, Nilson Angulo, Enner Valencia, Janner Corozo.

Top jucători Ecuador: Moises Caicedo este vedeta echipei

Vedeta naţionalei de fotbal a Ecuadorului este Moises Caicedo, mijlocaşul celor de la Chelsea Londra. Caicedo, 24 de ani, este cotat la 110 milioane de euro. Alături de Caicedo, din lotul Ecuadorului se mai remarcă jucători precum Willian Pacho, de la Paris Saint Germain, cotat la 70 de milioane de euro, Piero Hincapie, de la Arsenal Londra, cotat la 50 de milioane de euro, Joel Ordonez, de la FC Bruges, cotat la 28 de milioane de euro, sau Kendry Paez, de la River Plate, cotat la 10 milioane de euro.

Moises Caicedo şi-a început cariera de jucător profesionist la Independiente del Valle, înainte să facă pasul către Europa, unde a bifat, deja, echipe precum Brighton, Beerschot sau Chelsea Londra. În ciuda vârstei fragede, Moises Caicedo a adunat deja, printre altele, 53 de meciuri în tricoul lui Brighton, 131 de meciuri în tricoul lui Chelsea Londra şi 58 de selecţii la naţionala Ecuadorului. Are în palmares Conference League şi Campionatul Mondial al cluburilor, trofee cucerite anul trecut, cu Chelsea Londra.

Sebastián Beccacece este antrenorul Ecuadorului

Naţionala de fotbal a Ecuadorului este condusă, din 2024, de antrenorul argentinian Sebastián Beccacece, un tehnician în vârstă de 45 de ani. Sebastián Beccacece a jucat fotbal la nivel de amatori în Argentina, dar, în momentul în care şi-a dat seama că nu are cum să devină un fotbalist de top, Beccacece a renunţat la ideea de a fi jucător şi a luat calea antrenoratului, începând de jos, cu grupe de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani.

Sebastián Beccacece a colaborat mult cu Jorge Sampaoli, fiind secundul acestuia inclusiv la naţionalele statelor Chile şi Argentina. Ca principal, Beccacece a bifat echipe precum Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Independiente, Racing Club sau Elche, pregătind, pentru o scurtă perioadă de timp, şi naţionala de tineret U20 a Argentinei.

Palmaresul Ecuadorului la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Ecuadorului participă pentru a 5-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial. Până acum, Ecuador a participat la patru din ultimele şase ediţii, iar cel mai bun rezultat l-a înregistrat la ediţia din 2006, din Germania. Atunci a fost singura dată când Ecuador a trecut de grupe. Ecuador a terminat pe locul 2 o grupă cu Germania (0-3), Polonia (2-0) şi Costa Rica (3-0) şi a părăsit competiţia în optimi, 0-1 cu Anglia.

La ultima ediţie, Qatar 2022, Ecuador a terminat pe locul 3 o grupă din care au mai făcut parte Olanda (1-1), Senegal (1-2) şi Qatar (2-0).

