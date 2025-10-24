Un document publicat de Guvern ne face să ne uităm muţi la risipa uriaşă din companiile de stat. Şefii acestora şi membrii Consiliilor de Administraţie sunt plătiţi regeşte. Sumele sar de trei milioane lei pe an în unele cazuri.

"Angajații din Energie și Transporturi primesc cele mai mari indemnizații brute - sume record, am putea spune. Ne uităm la Romgaz, unde doi directori primesc anual peste 3 milioane de lei brut fiecare. Un director de la Nuclearelectrica primește peste 2 milioane de lei brut, iar la Hidroelectrica sunt nu mai puțin de 5 directori care primesc fiecare 2,3 milioane de lei. Dacă facem un calcul simplu, în 12 luni, cheltuiala companiei cu acești directori depășește 12 milioane de lei. Pe de altă parte, dacă ne referim la membrii consiliilor de administrație, și aceștia câștigă sume uriașe. Ne uităm la Transgaz, unde indemnizația unui membru CA variază între 30.000 lei și 80.000 lei pe lună. Și în Transporturi se câștigă la fel de bine. Poate nu ați auzit, dar există societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, unde directorul primește lunar 28.000 lei. Și la compania Aeroporturi București, indemnizația poate ajunge la 70.000 lei pe lună", a transmis Greta Neagu, reporter Observator.

Greta Neagu

