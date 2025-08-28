O explorare urbană e şi căutarea locului de parcare în Bucureşti. Doar că nu e cu adrenalină, ci cu nervi şi pe bani. Câţi bani? Depinde de sector, de culoarea cu care e trasat locul de parcare şi de modul în care alegi să faci plata. Prin SMS, de exemplu, te costă mai mult decât în aplicaţie.

Dacă aveţi treabă în Bucureşti, trebuie să ştiţi că parcarea nu costă niciodată la fel. Preţul diferă în funcţie de tipul parcării, de zonă sau de metoda de plată. Parcările marcate cu albastru, care sunt în toate sectoarele, sunt administrate de Primăria Capitalei. Tariful în astfel de parcări este de 5 lei pe oră. Dacă plătiţi însă prin SMS sau printr-o aplicaţie privată, costul ajunge la 6 lei pentru că intervin comisioanele.

Cât costă parcarea în fiecare sector din Bucureşti

Primăriile de la Sectoarele 2 şi 5 nu au parcări publice, au doar locuri de parcare ale riveranilor, cele marcate cu culoare albă. Pe acestea nu puteţi să parcaţi dacă nu locuiţi în zonă. Dacă vreţi să parcaţi în aceste sectoare, trebuie să găsiţi locurile de parcare marcate cu albastru care aparţin de Primăria Capitalei.

În Sectorul 3 puteţi parca pe orice loc de parcare, chiar şi pe cele albe ale riveranilor. Costă 5 lei pe oră, doar că trebuie să lăsaţi în geam un număr de telefon. În momentul în care proprietarul locului de parcare ajunge acasă, vă va suna şi aveţi 5 minute la dispoziţie să mutaţi maşina.

În Sectorul 4, Primăria are mai multe locuri de parcare publice care sunt marcate pe zone. În zona verde, tariful este de un leu pe oră. În zona galbenă, tariful este de 4 lei pe oră. Şi Primăria Sectorului 6 are mai multe locuri de parcare. Tariful este de un leu pe oră sau de 7 lei pe zi.

În trecut, Primăria Capitalei a încercat să stabilească un tarif unic pentru parcările din toate sectoarele, dar fără succes. Cert este că dacă nu plătiţi parcare, amenda este de 200 de lei. Iar dacă aveţi ghinionul să vă fie ridicată maşina, trebuie să scoateţi din buzunare 700 de lei.

