Cât este contribuţia la pilonul 2 de pensii. Suma plătită pe an

Peste 8.3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii. Cele 7 fonduri private care administrează banii din Pilonul II au strâns până acum peste 150 de miliarde de lei, adică mai mult de 30 de miliarde de euro.

Cât este contribuţia la pilonul 2 de pensii

Pilonul 2 de pensii este una dintre cele mai importante componente ale sistemului de pensii din România, întrucât reprezintă partea privată, obligatorie, a contribuțiilor sociale. Milioane de angajați cotizează lunar, iar banii acumulați în conturile individuale vor fi folosiți pentru suplimentarea pensiei de stat.

Cât este contribuția la Pilonul 2 de pensii

România are în prezent 8.3 milioane de contribuabili la Pilonul II de pensii, pilon administrat de privaţi şi înfiinţat în anul 2008. În prezent, contribuția la Pilonul 2 este de 4,75% din salariul brut al fiecărui angajat. Această sumă se reține automat din contribuția totală la asigurările sociale, fără ca angajatul să facă vreo plată separată.

Banii sunt redirecţionaţi în 7 fonduri de investiţii manageriate de companii private cum ar fi NN, ALLIANZ ŢIRIAC, BCR, BRD, METROPOLITAN LIFE ori AEGON.

De exemplu, la un salariu brut de 5.000 lei, contribuția la Pilonul 2 este de aproximativ 238 lei pe lună, ceea ce înseamnă aproape 2.850 lei pe an. La un salariu brut de 3.000 lei, contribuția este de circa 142 lei pe lună, adică 1.700 lei pe an. Contribuția acumulată depinde, așadar, direct de nivelul venitului brut.

Cum sunt folosiți banii din Pilonul 2

Sumele strânse se duc în conturi individuale și sunt investite de administratorii fondurilor de pensii private în titluri de stat, acțiuni și alte instrumente financiare sigure. Scopul este ca, la momentul pensionării, fiecare fost angajat să aibă o sumă suplimentară față de pensia de stat, pentru a asigura un venit mai stabil la bătrânețe.

Câți bani se adună pe termen lung

Deși contribuția lunară poate părea mică, acumularea pe termen lung face diferența. La un salariu mediu și o contribuție constantă, în decurs de 30-35 de ani, un angajat poate aduna zeci de mii de euro în contul personal de Pilon 2.

De ce este important Pilonul 2

Sistemul public de pensii, Pilonul 1 este sub presiune, din cauza scăderii natalității și a numărului mare de pensionari comparativ cu cel al angajaților activi. Pilonul 2 a fost creat tocmai pentru a compensa aceste dezechilibre și pentru a asigura un venit suplimentar viitorilor pensionari.

Cine contribuie cel mai mult şi cel mai puţin

Bucureştiul, Ilfovul şi Clujul sunt zonele din care provin contribuabilii care virează lunar cele mai mari sume. La polul opus, locuitorii din Vrancea, Bistriţa Năsăud şi Maramureş virează, în medie, cele mai mici sume. Media naţională este de 384 lei pe lună.

