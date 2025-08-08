INFOGRAFIE. Câţi bani au românii în Pilonul II de pensii şi cât a strâns "cel mai bogat viitor pensionar"
Peste 8.3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii. Cele 7 fonduri private care administrează banii din Pilonul II au strâns până acum peste 150 de miliarde de lei (n.r la finalul anului 2024), adică mai mult de 30 de miliarde de euro.
România are 8.3 milioane de contribuabili la Pilonul II de pensii, pilon administrat de privaţi şi înfiinţat în anul 2008. Acest pilon a fost introdus ca parte a reformei sistemului de pensii şi a avut ca scop diversificarea surselor de venit pentru românii care ies din câmpul muncii. Practic, la atingerea vârstei de pensionare, astăzi un român va încasa şi pensia de stat, dar şi cea privată. La lansare, contribuţia a fost de 2%. A urmat apoi o creştere şi ulterior o îngheţare a procentului în 2018 la 3.75%.
În prezent, contribuţia la Pilonul II de pensii este de 4.75% din venitul lunar brut, banii fiind redirecţionaţi în 7 fonduri de investiţii manageriate de companii private cum ar fi NN, ALLIANZ ŢIRIAC, BCR, BRD, METROPOLITAN LIFE ori AEGON.
Un proiect de lege pentru modificarea "regulilor" privind Pilonul II a stârnit astăzi discuţii aprinse.
Câţi bani au strâns românii la Pilonul II?
La finalul anului, cei 8.3 milioane de contribuabili români adunaseră peste 150 de miliarde de RON, sumă ce a crescut în prima jumătate a acestui an. Conform APAPR, astăzi, în fondurile Pilon II sunt gestionaţi 170 de miliarde de lei.
Concret, 120 de miliarde din aceşti bani reprezintă contribuţii brute virate, în timp ce restul banilor este reprezentat de randamentele obţinute de fondurile de pensii.
Cine contribuie cel mai mult / cel mai puţin?
Bucureştiul, Ilfovul şi Clujul sunt zonele din care provin contribuabilii care virează lunar cele mai mari sume. La polul opus, locuitorii din Vrancea, Bistriţa Năsăud şi Maramureş virează, în medie, cele mai mici sume. Media naţională este de 384 lei pe lună.
Cel mai mare cont Pilon II din România
Potrivit Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), cel mai mare cont Pilon II este de 2.66 milioane RON, iar cel mai mare cont Pilon III (pensie facultativă) este de 2.14 milioane RON.
Proiect controversat privind Pilonul II
Guvernul a prezentat un nou proiect de lege care prevede schimbări semnificative. Ulterior, Palatul Victoria a anunţat că a fost o discuţie în primă lectură şi că amână aceste posibile modificări. Motivul? O parte a societăţii a reacţionat rapid la propunerile care presupun că un român ar putea retrage doar 25% din suma totală imediat după pensionare.
