INFOGRAFIE. Câţi bani au românii în Pilonul II de pensii şi cât a strâns "cel mai bogat viitor pensionar"

Peste 8.3 milioane de români contribuie lunar la Pilonul II de pensii. Cele 7 fonduri private care administrează banii din Pilonul II au strâns până acum peste 150 de miliarde de lei (n.r la finalul anului 2024), adică mai mult de 30 de miliarde de euro.

INFOGRAFIE Observator. Câţi bani au românii în Pilonul II de pensii şi care a contribuţia medie lunară

România are 8.3 milioane de contribuabili la Pilonul II de pensii, pilon administrat de privaţi şi înfiinţat în anul 2008. Acest pilon a fost introdus ca parte a reformei sistemului de pensii şi a avut ca scop diversificarea surselor de venit pentru românii care ies din câmpul muncii. Practic, la atingerea vârstei de pensionare, astăzi un român va încasa şi pensia de stat, dar şi cea privată. La lansare, contribuţia a fost de 2%. A urmat apoi o creştere şi ulterior o îngheţare a procentului în 2018 la 3.75%.

În prezent, contribuţia la Pilonul II de pensii este de 4.75% din venitul lunar brut, banii fiind redirecţionaţi în 7 fonduri de investiţii manageriate de companii private cum ar fi NN, ALLIANZ ŢIRIAC, BCR, BRD, METROPOLITAN LIFE ori AEGON.

Un proiect de lege pentru modificarea "regulilor" privind Pilonul II a stârnit astăzi discuţii aprinse.