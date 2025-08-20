Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cât îi costă pe părinţi începutul de an şcolar. Un set de rechizite trece de 350 de lei în 2025

Mare grijă să nu vă îmbolnăviţi la început de septembrie. Şi cu salariul întreg ne va fi greu să cumpărăm copilului tot ce are nevoie pentru începutul de an şcolar. Datele INS arată că toate rechizitele, fără excepţie, sunt mai scumpe ca anul trecut. De la creioane şi gumă de şters până la caietele mari, de desen sau studenţeşti, toate sunt mult mai scumpe. Singurii care par să fie cât de cât de partea părinţilor în ecuaţia asta sunt tocmai comercianţii: fac tot felul de pachete promoţionale, măcar per total să mai scazi din cât costă începutul şcolii.

de Lucia Cujbă

la 20.08.2025 , 18:20

Datele de la Statistică arată că ghiozdanele costă acum cu peste 8% mai mult, caietele pentru începători au urcat cu aceeași rată, iar plastilina deține recordul - plus 11 procente. 

Toate acestea fac ca prețul unui set complet de rechizite să depășească în 2025 pragul de 350 de lei. Cauzele sunt multiple: creșterea TVA-ului, scumpirea materiilor prime și transportul tot mai costisitor.

Pentru a reduce nota de plată, mulți părinți aleg să cumpere online, unde pot compara rapid ofertele. Tot mai vizibile sunt și alegerile inteligente: produse durabile, multifuncționale și sigure, care încep să înlocuiască pachetele ieftine, dar incomplete sau de calitate slabă. De asemenea, este recomandat să cumpărați de la retaileri care oferă promoții și care au absorbit parțial creșterea fiscală.

Lucia Cujbă
Lucia Cujbă Like

Am tocit la matematică într-un mare stil. Calcule, ecuații și formule – toate îmi displăceau profund. Evitam cifrele. Preferam să plutesc printre idei și să caut cuvinte. Multe, încărcate de sens.

an scolar cumparaturi deficit bugetar masuri fiscale preturi scumpiri tva
Înapoi la Homepage
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Ştiri economice » Cât îi costă pe părinţi începutul de an şcolar. Un set de rechizite trece de 350 de lei în 2025