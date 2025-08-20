Mare grijă să nu vă îmbolnăviţi la început de septembrie. Şi cu salariul întreg ne va fi greu să cumpărăm copilului tot ce are nevoie pentru începutul de an şcolar. Datele INS arată că toate rechizitele, fără excepţie, sunt mai scumpe ca anul trecut. De la creioane şi gumă de şters până la caietele mari, de desen sau studenţeşti, toate sunt mult mai scumpe. Singurii care par să fie cât de cât de partea părinţilor în ecuaţia asta sunt tocmai comercianţii: fac tot felul de pachete promoţionale, măcar per total să mai scazi din cât costă începutul şcolii.

Datele de la Statistică arată că ghiozdanele costă acum cu peste 8% mai mult, caietele pentru începători au urcat cu aceeași rată, iar plastilina deține recordul - plus 11 procente.

Toate acestea fac ca prețul unui set complet de rechizite să depășească în 2025 pragul de 350 de lei. Cauzele sunt multiple: creșterea TVA-ului, scumpirea materiilor prime și transportul tot mai costisitor.

Pentru a reduce nota de plată, mulți părinți aleg să cumpere online, unde pot compara rapid ofertele. Tot mai vizibile sunt și alegerile inteligente: produse durabile, multifuncționale și sigure, care încep să înlocuiască pachetele ieftine, dar incomplete sau de calitate slabă. De asemenea, este recomandat să cumpărați de la retaileri care oferă promoții și care au absorbit parțial creșterea fiscală.

