Video Cât plăteşte pe combustibil un şofer pentru un drum de 15 km. Preţul a crescut cu 20 lei în ultimele zile

Ardem gazul degeaba, stând pe loc.Traficul din București nu e doar un test de răbdare, dar și o adevărată gaură neagră pentru buzunar. Zilnic, mii de șoferi înaintează metru cu metru spre birou, în timp ce motoarele torc și ard combustibil chiar și la semafoarele în roșu. Confortul propriei mașini rămâne însă mai prețios decât portofelul, chiar și când litrul de carburant crește fără oprire.

de Ana Grigore

la 13.03.2026 , 19:43
Diminețile în Capitală încep cu ambuteiaje, claxoane şi şoferi care înaintează în ritm de melc. Un drum din sudul oraşului până în zona de birouri, în nord, care n-are mai mult de 15 km, ne ţine pe loc şi o oră. Cu motoarele pornite, carburantul se evaporă chiar şi atunci când mașina nu se mişcă. Înainte de scumpirile din ultimele săptămâni, cheltuiala cu un astfel de drum era de 240 de lei pe lună. Acum mai scoatem încă 20 de lei. Chiar şi aşa, confortul maşinii e greu de lăsat.

De teama scumpirilor, unii şoferi au început deja să facă plinul

Cine face naveta între Ploiești și București, achită în jur de 1.500 de lei lunar pentru carburant. Cu 100 de lei s-a scumpit drumul de când a început haosul în Iran. Într-un scenariu cu litrul de carburant peste 10 lei zilele următoare, naveta lunară în Capitală ar trece de 400 de lei. "Dacă preţul barilului de petrol se va păstra în zona asta de 100 de dolari pentru o perioadă mai lungă de câteva săptămâni, există o probabilitate foarte mare ca pretul pentru motorină, benzină, la pompă, să ajungă la 10 lei. Creşterea va fi, în schimb, treptată", a declarat Ciprian Cherchiu, analist energie.

De teama scumpirilor, unii şoferi au început deja să facă plinul. "În lipsa unui transport public predictibil, rapid si asa mai departe, românii încearcă să îşi pescuiască acele nevoi de confort si să le grupeze pe toate sub capota maşinii. Când transportul reprezintă o nevoie de bază pentru bucureşteni automat că vor prioritiza nevoia de maşină", a declarat Antonio Amuza, sociolog. Datele arată că peste 145.000 de mașini sunt în trafic în București la orele de vârf. Un sfert dintre ele sunt din judeţele limitrofe.

