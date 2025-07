Video Ce ne aşteaptă de la 1 august, când cresc accizele şi TVA. Analist economic: "Inflaţia va exploda"

Val de scumpiri în plin sezon de vacanţe. Preţurile au scăpat de sub control luna trecută, când am avut cea mai mare inflaţie din ultimul an şi jumătate. Va fi şi mai rău de la 1 august, când cresc accizele şi TVA. Economiştii se tem că ne apropiem de recesiune.