Viaţa bate filmul. Iar mall-ul câştigă în faţa cinematografelor clasice. În anii '90, aveam peste 400 de săli de cinema, majoritatea în clădiri istorice, spectaculoase. Acum, mai avem doar 19. Şi acelea, în stadiu avansat de degradare. Schimbările din industrie le-au transformat din locuri pline de viaţă în clădiri abandonate. Puţinele care au fost vândute sau închiriate au ajuns acum săli de jocuri de noroc sau cafenele.

Cinematograful București, fostul Trianon. Construit în 1884, în stil eclectic, era, în perioada interbelică, una dintre cele mai cunoscute săli pentru proiecţii de filme din ţară.

"Numele cineamtografului a fost schimbat in perioada comunista, devenind Cinematograful Bucuresti. Dupa zeci de ani in care i-a incantat pe bucurestenii care i-au trecut pragul, cinematograful a amutit. Ultima proiectare de film a avut loc in 2004, acum 21 de ani", spune Oana Bogdan, reporter Observator.

Clădirea a fost scoasă la vânzare anul acesta pentru suma de 4,9 milioane de euro. La doar câţiva paşi distanţă, pe bulevardul Regina Elisabeta, cinematograful Corso. Cândva strângea sute de spectatori, astăzi este o ruină.

"Intrarea persoanelor este strict interzisă şi cu lacătul pe uşă, făra geamuri şi fără tencuială. Aşa am găsit cinematograful Corso. Pe site scria că este deschis, când el este de fapt o ruină", susţine Oana Bogdan, reporter Observator.

"Când au ajuns la un proprietar privat, nu s-a investit. Profitul nu poate fi extraordinar dintr-un cinematograf. Altele s-au reconvertit în sali de jocuri", spune Adrian Bold, arhitectul şef al Bucureştiului.

"Odată cu scăderea producţiei de filme a fost dramatică şi scăderea numărului de cinematografe, respectiv în 1990 erau 430 de cinematografe în Romania, iar în 2008 abia 70 mai funcţionau", spune şi Anca Mitran, directorul Centrului Naţional al Cinematografiei.

Până în 2025 au mai supravieţuit, în toată ţara, doar 19. Într-un răspuns pentru Observator, Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor RomâniaFilm a transmis că nu s-au mai făcut investiţii din cauza datoriilor.

"Creşterea accelerată a valorii taxelor şi impozitelor locale asociate cu imobilele aflate în administrarea regiei (săli şi grădini) au dus la acumularea unor datorii considerabile fără a avea posibilitatea de a investi în sălile şi grădinile în administrare, procesul de decădere financiară a regiei a continuat", se arată în comunicatul RomâniaFilm.

"Asistăm la un declin constant datorat schimbării obiceiului de consum. Mai ales după pandemie, niciodată nu am atins cotele pe care le-am avut", susţine Andras Demeter, ministrul Culturii.

Un exemplu că se poate totuşi este Cinema Gloria din Bucureşti, aflat acum în reabilitare cu suma de 7 milioane de euro din fonduri europene.

"Experţii au făcut inclusiv forarea structurii şi au constatat că este necesară o consolidare a acestei cladiri", spune Mioara Matei, director executiv Direcţia Cultură.

Un alt cinematograf care va fi salvat este Dacia-Marconi. Un om de afaceri a cumpărat clădirea, iar cu fonduri europene şi prin donaţii vrea să transforme ruina de pe Calea Griviţei într-un centru cultural multifuncţional, cu două săli de proiecţii, spaţii pentru concerte şi conferinţe.

