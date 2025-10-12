Vacanţe de vară, rezervate de toamna. Tot mai mulți îşi fac planuri de acum pentru că găsesc reduceri şi de 40%. Grecia și Bulgaria rămân în topul preferințelor, iar litoralul nostru abia ține pasul. Vecinii atrag turiști cu prețuri mai mici și oferte complete.

Campaniile de early booking au crescut numărul de rezervări cu peste 45% față de anul trecut. Grecia a atras cu 40% mai mulți turiști, Turcia cu 30%, iar Bulgaria cu 20%. România, abia între 5 și 10%.

"99% din turişti vin în Bulgaria pentru all-inclusive. Pentru faptul că acest concept de all-inclusive se regăseşte în oferta hotelierilor din Bulgaria la un nivel corect", a declarat Lucian Badîrcă, director companie de travel.

În Bulgaria, pachetele de vacanţă includ, pe lângă pensiune completă, și divertisment, parcuri acvatice, activități pentru copii. Iar turiştii merg în staţiunile bulgăreşti până spre finalul lui octombrie. Seara, lângă piscină sau pe terasele localurilor, se gândesc la plusuri şi minusuri.

Turişti: Am fost şi în Costineşti, mi-a plăcut până într-un punct până am ales Bulgaria pentru că e altceva decât România. Marea mi se pare mult mai curată şi plajele mult mai curate.

Reporter: Preţurile de la noi cum ţi se par?

Turişti: Exagerate. Foarte mari, sincer.

"Avem seri tematice în care le oferim diferite feluri de mâncare, inclusiv se seară bulgărească, unde turiști intră în contact cu bucătăria bucatelor tradiționale bulgărești, seri mediteraneene, seri de peşte", a declarat Angelica Chirica, reprezentanta unui lanţ hotelier bulgăresc.

Agenţiile de turism au lansat deja ofertele pentru vara viitoare. Tarifele încep de la 215 euro în Bulgaria, 229 pentru Grecia şi 299 Turcia. În România, pornesc de la 680 de lei echivalentul a 136 de euro.

