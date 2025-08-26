Toamna vine cu griji în plus pentru studenţi. Mai este doar o lună până la deschiderea anului universitar, dar preocupările tinerilor nu sunt legate neapărat de cursuri. Ci mai degrabă de unde vor sta. Preţurile chiriilor au explodat, aşa că studenţii sunt practic alungaţi indirect din marile oraşe universitare.

Cererea pentru chirii a crescut în iulie cu 27% faţă de luna precedentă. Principalii clienţi - studenţii. Asta în timp ce ţara noastră a înregistrat cea mai mare creştere a preţurilor pentru chirii din toată Uniunea Europeană: un plus de aproape 6%, de două ori mai mare decât media europeană.

Capitala rămâne cea mai scumpă. O garsonieră ajunge la 450 de euro pe lună, iar un apartament de 3 camere în sectoarele 1 şi 2 poate sări de 1.000 de euro pe lună. În alte sectoare, chiria medie este sub 700 de euro. Magnet pentru studenţi este şi Clujul. Dar şi acolo găsim printre cele mai piperare chirii: o medie de 599 de euro pentru două camere şi peste 700 pentru 3.

Valuri de scumpiri sunt şi în alte oraşe universitare, printre ele Timişoara, Iaşi, Braşov şi Craiova. În unele cazuri garsonierele s-au scumpit cu peste 14% într-un singur an. Și dacă aceste chirii ni se par greu de plătit, atunci cumpărarea unei locuinţe devine aproape imposibilă. Iar datele arată deja o scădere puternică a tranzacțiilor.

Achiziţia unei locuinţe va fi un proces din ce în ce mai dificil în perioada următoare. Asta din cauza măsurilor luate de autorităţi. În primul rând, de la 1 august a crescut TVA-ul pentru locuinţe de la 9% la 21%, ceea ce a făcut ca preţurile apartamentelor să crească în mod considerabil. În plus, o să crească şi impozitul pentru locuinţe de anul viitor.

Românii nu vor mai putea cumpăra locuinţe aşa cum o făceau până acum şi mulţi dintre ei nu se vor mai încadra să acceseze un credit ipotecar. Deja se vede o scădere a vânzărilor în primele 4 luni ale acestul an. Vorbim despre vânzări mai mici cu 9 procente în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în Capitală, declinul este şi mai mare şi poate ajunge până la 12 procente.

Cu siguranţă aceste scăderi se vor accentua în perioada următoare.

