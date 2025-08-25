Designer de interior sau simplu decorator? De acum înainte vom face o distincţie clară între cele meserii creative. Doar cei care termină o facultate de profil vor avea dreptul să îşi treacă titlul de designer pe cartea de vizită. Cei care au făcut un simplu curs ori sunt pasionaţi de acestă artă se vor numi decoratori.

Romina Miulescu îşi amenajează cu ajutorul unui designer apartamentul din Timişoara. Vrea fluturi integraţi şi accente de rose gold. A apelat la un designer de interior pentru că a mai trecut printr-o renovare care nu a ieşit cum visa. Designerul de interior este acum managerul ei de proiect.

"A fost un kitsch total și decât să îl repet, mai bine am ales un profesionist. Şi mi-am dorit să am pe cineva lângă mine care să îmi ducă pas cu pas fiecare etapă a proiectului meu. Am avut discuții cu decoratori, unde prețurile erau sub medie.. O diferența extraordinară și mi-am pus semne de întrebare", spune Romina Miulescu, client.

Confuziile între decorator și designer de interior sunt frecvente

De acum însă, profesia designer de interior este recunoscută oficial în Clasificarea Ocupațiilor din România, iar atribuțiile sunt clar stabilite prin lege.

Cine avea puțin simț estetic și o pagină de Instagram se putea numi ușor designer de interior. Însă de acum, lucrurile se schimbă. Designerii de interior sunt cei care au facultate și țîn în mâna, de regulă, planuri tehnice. Restul sunt doar decoratori. Adică, înseamnă că ne pot zugravi viață între 4 pereți , dar nu ne pot schimbă pereții.

Luiza Varga, președinta Ordinului Industriei de Design din România, a lucrat în ultimul an şi jumătate la demersul prin care a reușit să facă diferența între un designer de interior și un decorator.

"Un designer de interior este și un bun manager de proiect, cunoaște bugetele, decoratorul este acea persoană care vine și cumva îți asociază 2-3 culori, intervine asupra pereților cu 2-3 finisaje și cam atât. Nu există o diferențiere, chiar dacă erai decorator, tu te numeai designer de interior pentru că dădea mai bine în fața clientului", spune Luiza Varga, preşedinte Ordinul Industriei de Design din România.

România se aliniază la standardele europene, unde diferența dintre designer și decorator este deja clar definită.

"Noi avem câteva Universități în țară care produc peste 100 de studenți anual, care termină specializarea de design de interior și această reglementare nu era pe piață muncii și acești copii nu se regăseau", spune Luiza Varga, preşedinte Ordinul Industriei de Design din România.

Schimbarea de pe piața muncii este o gură de oxigen și pentru studenţi

"În spatele frumosului se află foarte multe lucruri tehnice, pe care fără facultate nu ai cum să le înveți. Într-un curs de 3 luni sau un an, nu ai cum să înveți toate detaliile tehnice, nu ai cum să cum să înveți materialele și cât de mult poate să dăuneze un marerial greșit sănătății sau chiar să îți pună viață în pericol. Din cauza că diferite materiale au diferite grade de aprindere, au diferite moduri de a arde, și asta contează foarte mult, cât de repede poate să se răspândească focul într-o camera", spune Dinu Beldean, student anul 3, Facultatea de Arte și Design.

Diferenţa dintre designer de interior și un simplu decorator cu studii medii este vizibilă şi la tarife. Un designer cere între 5.000 și 7.000 de euro pentru un apartament de 70 de metri pătraţi, în timp ce un decorator cu studii medii percepe şi de 10 ori mai puțîn.

