"Taxa Temu" nemulţumeşte mii de români care comandau aproape un sfert de milion de colete în fiecare zi. Aceştia vor trebui să achite o taxă de 25 de lei pentru fiecare pachet care vine din spaţiul extracomunitar şi valorează sub 150 de euro dacă legea va fi adoptată. Proiectul este, în schimb, o gură de oxigen pentru comercianţii români, care se plâng de concurenţa neloială a platformelor de vânzări din Asia.

"Este o taxă în plus! De cele mai multe ori, mai puţin de 150 de euro deci cumva ne-ar impacta această taxă!" "Nu cred că o să găsim la un retailer român şi probabil o să luăm împreună şi se vor diviza cei 25 de lei!", spun oamenii.

Românii au comandat anul trecut aproximativ 225.000 de colete zilnic din ţări non UE, mai ales din China. Acum 5 ani, comenzile nu treceau de 3-4 mii în 24 de ore. Pachetele sub valoarea de 150 de euro sunt scutite de taxe vamale, dar acest lucru se va schimba.

Unii supăraţi, alţii mulţumiţi

"Trebuie să înţelegem foarte bine de unde trebuie să colectăm taxa respectivă, de la expeditor, de la destinatar, cum se va aplica, cum o vom transfera mai departe autorităţilor", a declarat Adriana Manu, director de comunicare firmă de curierat.

Specialiştii esimează că până la finalul acestui an vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete din spatiul extracomunitar, cu valoarea per colet sub 150 de euro. Asta înseamnă că dacă taxa de 25 de lei va fi aplicată, se vor strânge aproximativ 2 miliarde de lei.

Măsura Guvernului era una aşteptată de comercianţii români, care se plâng că le-au scăzut semnificativ vânzările din cauza volumului uriaş de cumpărături din spaţiul extracomunitar.

"Suntem într-un moment foarte delicat, atât pentru business-urile mici de fashion, cât şi pentru cele mari, pentru că au crescut foarte mult taxele. Companiile asiatice au bugete de milioane de euro, companiile româneşti de fashion au bugete mult mai mici. Unii abia reuşesc să scoată câteva sute de lei sau de euro pentru bugete de marketing", a declarat Mara Eliza Barza, PR magazin online de fashion.

"Toţi comercianţii din Uniunea Europeană au GDPR-ul. Aplicând acest regulament, au nişte costuri suplimentare, apoi mai avem DSA-ul, Digital Service Act, care şi aici, ca să poţi să aplici şi să respecţi ai un cost suplimentar. În schimb, cei din afara Uniunii E+ opene nu sunt obligaţi să respecte aceste reguli. Dacă această formă de taxă sau de protecţie nu va exista mai devreme de 2028, o să falimenteze în mai puţin de un an, maxim 2. Cred că fiecare doamnă din România are undeva în dulap un colţ cu produse de la platforme asiatice", a declarat Liviu Bălţoi, comerciant român.

Ministrul Finanţelor a invitat platformele asiatice să-şi deschidă hub-uri în România.

"Dacă aceste companii se vor angaja că respectă legislaţia locală şi europeană şi ANPC se va putea duce în control şi va putea opri de la comercializare produsele care conţin substanţe toxice, ar fi un lucru bun pentru competiţia locală şi pentru consumator. Nu credem că acest lucru se va întâmpla, pentru că modelul lor de business şi preţurile pe care le pot oferi sunt ca urmare a faptului că nu respectă aceste reguli", a declarat Cristian Pelivan, Asociaţia Magazinelor Online.

Comenzile românilor de pe site-urile din Asia nu depăşesc în medie, valoarea de 50 de euro.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰