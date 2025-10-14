Aurul topeşte prețurile! Banca Naţională a raportat un nou record al metalului preţios. Gramul se apropie de 600 de lei. Românii fac coadă la casele de amanet în această perioadă - fie să vândă şi să facă rost de bani, fie să cumpere şi să investească.

Gramul de aur a ajuns la 584 de lei la cursul BNR, dublu față de acum doi ani și cu 40% mai mult față de începutul anului. Creșterea spectaculoasă îi face pe mulți români să meargă la casele de amanet pentru a-şi vinde bijuteriile.

"Avem mai mulţi clienţi şi la amanet, care amanezează produsele, şi e o cerere foarte mare pentru achiziţia de aur. În momentul de faţă avem 340 de lei gramul la vânzare. Acum şase luni am vândut cu 250 de lei. Lanţuri, iar mare parte din cumpărători, 70% sunt doamne", spune Robert Măiţă, manager de amanet.

Casele de amanet plătesc între 115 lei și 460 de lei pe gram, în funcție de carataj. Diferența față de BNR vine din marje și impurități.

Cele mai amanetate bijuterii sunt lanţurile de aur. De exemplu, acesta are peste 24 de grame şi dacă acum 6 luni îl puteam amaneta cu 5900 de lei, astăzi se amanetează cu 7850 de lei, asta înseamnă o diferenţă pe gramul de aur în ultimele 6 luni de 70 de lei.

În ultimii trei ani, cifra de afaceri a firmelor de amanet aproape s-a dublat. Și bijuteriile s-au scumpit, dar mulți continuă să le cumpere, în speranţa că valoarea lor va crește și mai mult.

"Aurul se cumpără în continuare, se va cumpăra în continuare, este o investiţie. Brăţărica asta de exemplu are un gramaj într-adevăr dar are un model foarte deosebit ajunge undeva la 11.000, are la 30 de grame aproape, este căutată", a declarat Elena Constantin, reprezentant firmă de bijuterii.

Economiştii ne recomandă să fim prudenţi cu investiţiile în această perioadă. "S-ar putea să ne apropiem de un vârf al acestui activ şi atunci în general investitorii trebuie să aibă grijă să nu se urce într-un tren care o ia deja la vale. Dacă vrei să faci investiţii în aur, recomandarea mea călduroasă este să te îndrepţi către lingouri de aur", explică Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Şi pe pieţele internaţionale e frenezie. Aurul a depăşit pragul psihologic de 4.100 de dolari uncia.

