Este linişte deplină pe piaţa imobiliară după creşterea cotelor de TVA la 21%. În Capitală, vânzările pentru locuinţe noi n-au mai fost atât de mici de la debutul războiului din Ucraina. Preţurile mari ale apartamentelor, dar şi costurile uriaşe de creditare îi fac pe mulţi să renunţe pentru moment la decizia de a deveni proprietari. Vestea proastă, spun cei din domeniu, este că locuinţele nu se vor ieftini, ci dimpotrivă.

Creşterea cotei de TVA la 21%, de la 1 august, pentru toate tipurile de locuinţe s-a simţit instant în vânzări.

"În sudul Capitalei, cel mai mare dezvoltator a încheiat luna aceasta 60 de tranzacţii. Dacă facem o comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, vânzările de la finalul lunii august vor fi de trei ori mai mici", transmite Greta Neagu, reporter Observator.

"Scăderile sunt generalizate şi nu sunt doar în Capitală, sunt în întreaga ţară. În luna iulie a fost un număr de tranzacţii mai mare, bineînţeles, decât în lunile anterioare, însă numărul nu a fost aşa de semnificativ pentru că a existat acea limitare şi anume plata unui avans de 20% pe care a fost foarte dificil ca oamenii să poată să-l găsească", a declarat Bogdan Ivan de la Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari din România.

"Clienţii teoretic aşteaptă o ieftinire a apartamentelor, aşa observăm noi, lucru care nu se va întâmpla prea curând", susţine şi Alexandru Costache, reprezentant vânzări.

Asta deşi costurile vieţii de zi cu zi sunt tot mai mari, iar accesul la un credit ipotecar din ce în ce mai dificil.

"Dacă ne raportăm la Capitală, vedem că oferta este destul de scăzută. La nivel naţional, o să observăm că, de fapt, taxele şi impozitele sunt de natură să ducă la o creştere a preţurilor", mai spune Bogdan Ivan de la Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari din România.

"Şi pe partea de creditare există o stagnare în momentul de faţă. Preconizăm că în următoarele luni o să persiste această situaţie. Diferenţa de costuri este foarte mare. Mai ales pentru persoanele care până acum se încadrau la credit la limită. Acum din păcate nu se mai încadrează", potrivit Irinei Ştefan, consultant financiar.

Mai exact, diferenţa de TVA de la 9 la 21 la sută înseamnă 12 mii de euro în plus pe care clientul trebuie să-i achite la achiziţie. Pentru aceeaşi locuinţă are nevoie de un credit cu 10.200 de euro mai mare, pentru care va plăti la rată cu 55 de euro în plus faţă de până acum. După 30 de ani, costurile cu acest împrumut vor fi mai mari cu 20 de mii de euro.

"Va creşte piaţa chiriilor, oamenii se vor îndrepta spre chirii, dar în acelaşi timp vor creşte şi preţurile apartamentelor ce revin la chirie", susţine Alexandru Costache, reprezentant vânzări.

Şi mai există o tendinţă.

"Oamenii încep să tindă spre imobilele vechi, unde nu s-a modificat cota de TVA", spune Irina Ştefan, consultant financiar

Anunţul majorării TVA-ului de la 9% la 21 la sută pentru locuinţele mai accesibile a produs o explozie a tranzacţiilor în iulie, fiind cu 17% mai multe faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

