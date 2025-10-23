Imagini ca după război. Asta au văzut locatarii blocului din Rahova, devastat de explozie, când au văzut ce a mai rămas din maşinile peste care au căzut tone de moloz. Au primit, însă, şi o veste bună.

Primarul Capitalei promite că vor rămâne tot proprietari şi în blocul reconstruit, nu chiriaşi, cum suna ultima variantă.

Supravieţuitorii exploziei au mai primit o lovitură când au văzut că maşinile lor, parcate în faţa blocului, sunt complet distruse.

13 din cele 44 de autoturisme ridicate de autorităţi din parcarea imobilului au ajuns la autobaza STB Giurgiului.

Fără maşină a rămas şi familia Apostol. Oamenii au avut noroc că nu erau acasă în momentul exploziei. Apartamentul lor era la etajul 5, unde s-a produs deflagraţia.

Primăria Capitalei promite, în schimb, că va reconstrui blocul din temelii, după ce va demola clădirea acum nesigură.

Pentru asta trebuie, însă, modificată legea. O variantă ar fi ca statul să predea apartamentele în schimbul despăgubirilor primite de locatari de la cei găsiţi vinovaţi.

Explozia din Rahova a convins mulţi oameni să îşi facă asigurări facultative, la case. Al doilea cel mai mare asigurator din România a raportat o creştere a vânzărilor de 60%.

Principala ipoteză a anchetatorilor este că acumularea de gaze a pornit din tunelul subteran prin care trecea ţeava de gaze. Conducta ar fi fost fisurată de scurtcircuitul unui cablu electric amplasat la o distanţă de aproximativ 30 de centimetri - mai mică decât prevăd normele.

În paralel, anchetatorii au continuat să ridice probe. În jurul blocului, primăria a sudat garduri metalice şi a astupat intrările cu panouri.

Din cauza pericolului de prăbuşire, Inspectoratul de Stat în Construcţii recomandă acces interzis pe o rază de 30 de metri în jurul clădirii şubrezite de explozie.

Perimetrul include şi o aripă a liceului Dimitrie Bolintineanu.

