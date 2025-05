Croazierele sunt noul trend în materie de vacanţe. Tuştii se relaxează pe nave uriaşe, unde au parte de tot ce şi-ar putea dori: plajă, distracţie şi locuri inedite la picioarele lor. De la un an la altul, numărul celor care aleg croazierele tot creşte.

"Am închis anul trecut cu peste 1,5 milioane de clienţi, la bordul navelor noastre. E o creştere. Creştem şi numărul destinaţiilor pe care le acoperim: peste 300 de destinaţii diferite din întreaga lume", spune Alessandro Bottaro, director de marketing croaziere.

Limba română se aude tot mai des la bordul navelor.

"E una din pieţele care creşte mult, avem de la an la an o creştere de două cifre. Găzduim mii de români şi de la an la an tendinţa e de creştere", spune Mirco Vassallo, director de vânzări croaziere.

Dacă înainte acest tip de vacanţă era considerată una de lux, în care ajung în special seniorii, acum lucrurile s-au schimbat.

"Media de vârstă pe nava de croazieră a scăzut. Şi, în general, turiştii care au încercat o experienţă, revin la bord pe alte destinaţii şi niciodată singuri. Însoţiţi de prieteni, de o familie extinsă", spune Liana Epure, marketing manager agenţie croaziere.

Românii aleg în special Marea Mediterană

"Putem să merge oricând de-a lungul anului, nu avem sezon ca la celelalte tipuri de croaziere, însă există şi flexibilitatea porturilor de îmbarcare şi a zborurilor. Pentru Roma, Milano, Barcelona, avem zboruri din întreaga ţară", explică Liana Epure, marketing manager agenţie croaziere.

"Într-o săptămână poţi vedea ţări diferite. Ieri am fost în Barcelona, mâine suntem în Cagliari", spune Alessandro Bottaro, director de marketing croaziere.

După fiecare plimbare, turişti ajung din nou pe navă. Pot merge la restaurant, ori pot înota în piscină. Sau se pot bucura de show-urile live de pe barcă. O astfel de vacanţă, de 7 nopţi, pe Mediterană, începe de la 599 de euro în cabina interioară.

Pe lângă Mediterană, românii au prins şi gustul altor destinaţii.

"Pentru destinaţii de iană, exotice, precum Dubai, avem tarife începând de la 529 de euro de persoană. Caraibele de Sud, de la 569, sau pentru pasionaţii de natură recomandăm fiordurile norvegiene sau Europa de Nord, de la 599 de euro de persoană, în cabinele interioare, cu toate mesele incluse", spune Liana Epure, marketing manager agenţie croaziere.

Tarifele croazierelor au crescut în ultimul an cu 15-20%. Pentru a beneficia de un preţ mai bun, soluţia e să cumpăraţi din timp pachetul turistic.

