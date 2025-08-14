Într-o comună din județul Maramureș, atmosfera din Cooperativele Agricole de Producție de pe vremea bunicilor a prins din nou viaţă. Însă, bineînţeles, într-o formă modernă, adaptată vremurilor. 15 producători locali au început să îşi vândă marfa la un autonomat. Acesta este poziţionat strategic, chiar în centrul satului şi atrage zilnic doritori.

În fiecare dimineață, la primele ore, automatul este aprovizionat cum se cuvine cu produse proaspete: fructe, legume, miere de albine, sucuri naturale și pâine caldă. În spatele proiectului se află Alexandru, care s-a întors din Suedia cu planuri măreţe. Primul gând a fost să se mute la ţară, ca să îşi crească copiii într-un mediu sănătos. Apoi, a urmat automatul.

"Am observat că producătorii locali nu prea au unde să îşi vândă produsele şi au nevoie de timp să şi lucreze terenurile. Aşa că am găsit o variantă foarte uşoară unde producătorii îşi pot vinde produsele. Sau îşi vând produsele automat, iar ei pot să meargă acasă să lucreze sau să stea cu familia", a declarat Alexandru Barabaş, inventator tonomat legume.

Iar ideea a devenit, rapid, un ajutor de nădejde pentru producătorii locali. "Pentru noi e un avantaj că nu mai trebuie să facem livrări la domiciliu, nu mai pierdem atâta timp cu livrearea şi e mult mai comod", a declarat un producător local.

Investiţie de 20.000 de lei

Ciprian Paşca, apicultor: Aducem aici produsele, le lăsăm şi putem să ne facem treaba după masă când e vremea bună.

Reporter: De câte ori v-aţi gândit să veniţi pe săptămână?

Ciprian Paşca, apicultor: Depinde cum o să treacă produsele. Dar în general, dimineaţa putem să venim să facem aprovizionarea.

Când automatul e plin ochi de produse, clienţii nu întârzie să apară. Iar asta pentru că, spun aceştia, e la îndemână. "E rapid, nu trebuie să aşteptăm să fie cineva în zonă şi atunci venim la ce oră dorim şi când ne este nouă confortabil. E bună, e o idee bună". Iniţiativa l-a costat pe Alexandru aproape 20.000 de lei. Şi nu regretă niciun ban investit.

