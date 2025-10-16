Cum alegi apartamentul în funcție de flerul și preferințele tale

Poate nu te-ai gândit niciodată la acest aspect, dar vei fi surprins să observi criteriile pe care le poți observa natural, în funcție de nevoile și de genul tău – bărbat sau femeie, la o proprietate pe care vrei să o cumperi și modul în care îți imaginezi sau îți dorești să beneficiezi de acel spațiu.

Să descoperim cum, de fapt, criteriile ei și ale lui se completează, din punct de vedere psihologic și pragmatic, pentru decizia perfectă pe termen lung pentru un acasă de care să se bucure împreună.

Primul pas: primul contact cu proprietatea la vizionare

Ca prim impact, o femeia va observa imediat stadiul interiorului, mai exact: calitatea finisajelor, curăţenia, luminozitatea, compartimentarea și funcţionalitatea spațiilor, imaginându-și cum le-ar organiza și întreține. În plus, ea ar mai veni cu idei suplimentare de estetica generală și posibilități de personalizare.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, bărbaţii pot fi mai atenţi detaliile mai tehnice precum structura clădirii, stabilitatea construcţiei, anul construcţiei, chiar până la nivel de detalii de finisare și dotări, lucruri ce pot implica alte costuri ( de exemplu: calitatea temeliei, izolaţie, ferestre, sistem de încălzire, instalaţii electrice, grosimea pereţilor etc.).

Spațiul: o viziune 360 de la amândoi

Exceptând criteriile agreate deja cu partenerul, precum numărul de camere și o suprafață minimă necesară pentru locuință, o femeie va avea un ochi vigilent în identificarea spaţiilor de depozitare, a spațiilor comune (servirea mesei, sufrageria sau locul de joacă din casă, bucătăria bine organizată) ce sunt menite să îndeplinească deja o serie de nevoi pentru timpul petrecut împreună în familie. În plus, aceasta va mai observa spațiile inutile, precum coridoare mici sau zonele slab luminate sau, dimpotrivă, spațiile cu potențial de transformare.

În completare, bărbatul va aduce viziunea pe termen lung, cu accent pe accent pe suprafaţa generală, numărul de camere, garaj sau locul de parcare, spațiul exterior, posibilităţi de extindere sau de adaptare (mansardă, mod de modificare structurală).

Confort vs. lux: cine ce preferă?

Femeile sunt mai mult orientate spre confort practic care ține de reglarea temperaturii, de nivelul de liniște, orientarea către soare a camerelor sau proximitatea de facilități (şcoală, supermarket, transport), siguranța.

În schimb, bărbații pot să acorde mai multă atenție la calităţi de „durabilitate”, tehnologie, funcționalități high-end, posibil să fie mai interesați de valori de revânzare, investiție, eficiență pe termen lung.

Echilibrul între economii și buget

În general, femeile sunt mai preocupate de costurile continue, cum ar fi facturile la încălzire, electricitatea, apa etc.. Acestea vor alege întotdeauna eficiența, vor să evite suprafețe care costă mult din punct de vedere întreținere, vor să aibă materiale ușor de curățat.

Bărbaţii sunt mai interesați de perspectiva pe termen lung, deci pot fi mai dispuşi să investească iniţial mai mult dacă văd potențial de economisire sau dacă estimează o posibilă creștere a valorii imobiliare. În plus, aceștia pot fi mai toleranţi la costuri iniţiale mari dacă infrastructura tehnică sau dotările sunt solide.

Siguranţa și zona

Femeile adesea sunt mai atente la zona din punct de vedere siguranță, a apropierii de facilităţile (magazine, şcoală, spitale) și de mijloacele de transport. Pentru acestea mai sunt importante și detaliile precum iluminatul stradal, vecinii, zgomotul, poluarea.

Bărbaţii vor completa cu criterii ce țin de accesul rutier, infrastructură auto, valoarea terenului sau potenţial de dezvoltare al zonei.

Concluzia evidentă este așadar, că latura feminină va sublinia aspectele mai emoționale, cuprinzând atât detaliile practice, care sporesc confortul, până la detaliile simple, dar care fac traiul relaxant, plăcut (finisaje, priveliște, lumină etc.), iar partea masculină va balansa cu argumente logice și tehnice: cât costă pe metru pătrat, amortizarea, randamentul investiţiei, cât de bine este construită, cât de multe intervenţii va necesita.

Pentru tine ce contează sau ce a contat cel mai mult în alegerea casei tale?

Dacă toamna aceasta ai în plan o mutare în casă nouă, pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case din care poți alege.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰