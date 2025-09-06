Scăderi uşoare ale tarifelor pe piaţa de energie. Pentru a-şi atrage clienţii, furnizorii reduc preţurile. Mai multe companii au acum tarife sub 1,3 lei pe kWh, tariful maxim la care era plafonat prețul până la data de 1 iulie. Clienţii au început chiar să negocieze cu furnizorii şi să plătească astfel mai puţin la factura de electricitate.

Facturile pe iulie au ajuns deja la toţi consumatorii. Nu e unul care să spună că plăteşte mai puţin.

"E prea mult. Nu cred că e acesta preţul real" a spus o locuitoare a oraşului Bucureşti.

"A venit factura, plătesc 200 de lei. Pentru mine, nu-i mult. S-a scumpit cu aproximativ 60%" şi-a dat alt consumator cu părerea.

Furnizorii au început să reducă preţurile

La mai bine de două luni de la dispariţia plafonării, furnizorii au început să reducă însă uşor preţurile.

"Avem deja trei oferte care sunt sub preţul plafonat la 1.30 lei, înainte de data de 1 iulie. Şi care sunt la 1,10 lei, 1,20 lei, 1,30 lei" a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

De la 1,55 lei/kWh cât era preţul la 1 iulie, un furnizor a ajuns la un tarif de 1,30 lei/kWh. Un altul, de la 1,37 lei/kWh a scăzut preţul până la 1,19 lei/kWh. Iar cel de-al treilea cere cu 9 bani mai puţin pe kWh.

"Consumatorii trebuie să fie conştienţi că joacă un rol în stabilirea preţului, un rol activ. Decizia în legătură cu momentul când consumă joacă un rol important în volatilitatea pe piaţă, în preţurile din anumite momente ale zilei" a explicat expertul în energie Corneliu Bodea.

Aproape jumătate de milion de români s-au mutat la altă companie, pentru a plăti mai puţin la factură. Furnizorul ales de cea mai mare parte din ei este Hidroelectrica - pentru că are în continuare cel mai mic preţ, 1,07 lei/kWh.

"Nu există, în momentul de faţă, niciun fel de pericol de creştere a preţului. Cu toate că suntem într-un an secetos. […] Sistemul de facturare merge foarte bine. Înrolarea noilor clienţi s-a făcut exclusiv online" a spus directorul general Hidroelectrica, Károly Borbély.

Compania la care statul e acţionar majoritar are aproape 900 de mii de clienţi.

"Să se mute la furnizorul care are şi cea mai bună ofertă, dar care este un furnizor care are puterea financiară pentru a da şi siguranţă" a mai spus Corneliu Bodea.

Ministerul Energiei spune că va reduce preţurile cu 25% în următorul an, prin implementarea mai multor măsuri: un preţ de referinţă al pieţei şi tarife dinamice.

