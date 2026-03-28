Ne pregătim de cel mai scump Paşte din istoria recentă. Pentru români, veştile proaste parcă nu mai iau pauză. Pandemie, apoi agresiune rusă din Ucraina iar acum război în Orientul Mijlociu.

Astfel am avut ani întregi cu o inflaţie în jur de 10%. Lucru care a erodat serios puterea noastră de cumpărare. Explozia preţurilor la carburanţi ne obligă, pe fiecare dintre noi, la noi ajustări.

"În ultimii doi ani n-au mai venit nici creşturile de venituri. Avem un stat care se află şi el cu buzunarele goale. Acum ca niciodată avem ceva mai profund decât o criză energetică. E o combinaţie foarte complicată care nu e din vina noastră, e ceva ce importăm. Şi ratele sunt mai scumpe. Comportamentul de consum al românului s-a modificat substanţial în ultimele luni, avem o scădere substanţială a consumului, chiar de două cifre în unele luni.

Suntem în contextul în care trebuie să ne prioritizăm cheltuielile. Când te duci la magazin, te duci cu lista, nu să cumperi ce-ţi sare în ochi de pe raft. Cred va trebui să facem alt gen de cumpărături, să fim mai chibzuiţi. Pieţul petrolului şi gazului se vede prima dată în alimente, urmează apoi medicamentele. Ar trebui să ştii exact cum stai, ce venituri ai, ce cheltuieli poţi să faci", a declarat Adrian Mitroi, specialist în finanţe comportametale.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi făcut plinul de când au crescut preţurile la combustibil? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰