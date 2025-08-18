Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 18 august 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 18 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

de Redactia Observator

la 18.08.2025 , 13:08
Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină Leul românesc câştigă teren important în raport cu lira sterlină - Profimedia

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8677 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0588 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,3326 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3652 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu ceva mai mult de un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 466,4968 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 28 iulie 2025 şi până în prezent.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 18 august 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină