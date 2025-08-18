Curs BNR, 18 august 2025. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 18 august 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,8677 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0588 lei româneşti, în raport cu dolarul american, cotat la 4,3326 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,3652 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu ceva mai mult de un leu, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 466,4968 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 28 iulie 2025 şi până în prezent.

