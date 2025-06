E sezonul pozelor în lanurile de lavandă. În Galați, zeci de oameni profită de peisajele colorate pentru o escapadă de weekend.

"În fiecare an venim aici unde găsim o oază de liniște, un colț de răi".

"Știam de anul trecut, am mai fost la dumnealor, au acele produse, săpun, uleiuri. Da, e frumos, e frumos".

Vezi și

"Chiar nu aveam un remediu să scoatem nepoțica asta care stă permanent cu noi. Plăcut, frumos. Copilul e încântat, aleargă după fluturași", spun turiştii.

Daniela și soțul ei au fost printre pionierii culturilor de lavandă în urmă cu 10 ani.

"Totul a pornit de la soțul și cumnatul meu, stand într-o seară pe terasă afară, hai să înființăm o plantație de lavandă. Am cumpărat plante, am creat butașii și singuri am creat plantația", spune Daniela Săndică, producător.

Acum, în fiecare weekend lanul este arhiplin de vizitatori.

"Pe timpul sezonului, permanent suntem aici de dimineață până seară și ne ocupăm de câmp. Avem apă de lavandă, uleiul de lavandă, mai nou eu fac săpun, sirop. Toate produsele sunt din lavandă proprie. Produsele le fac eu, trec prin mâna mea", spune Daniela Săndică, producător.

O adevărată oază de liniște și relaxare

Foișoare, cu bănci făcute din paleți, hamace, și o mulțime de accesorii, asta pentru a surprinde cele mai frumoase peisaje în fotografii.

Și bucureștenii se pot bucură de astfel de experiențe, aproape de oraş

"Am aflat de pe rețelele de socializare și am zis să ieșim și noi cu copiii, cu familia, o relaxare de weekend. Ne facem poze, să culegem lavandă, să bem o limonadă și să ne relaxăm cu cei dragi", spun turiştii.

Horia și Diana Marcu, au lăsat biroul de marketing pentru o viață mai activă, pe câmp.

"Noi aveam o glumă, înainte munceam 8 ore și eram oarecum nefericiți și acum muncim 16 ore, dar măcar suntem fericiți. Nu am fi reușit unul fără celălalt. Ne ajutăm reciproc de dimineață până seară. Eu sunt mai mult cu sapă și cu lanul, ea este mai mult cu atelierul și cu produsele conexe pe care le obținem din lanul de lavandă", spun Horia şi Diana Marcu, producători.

Chiar dacă intrarea este liberă, nimeni nu pleacă cu mâna goală

"Săpunuri lichide, uleiuri de dus, o spumă pentru curățarea tenului, această este făcută pe baza de apă. O limonadă clasică, se face cu zeamă de lămâie stoarsă, cu sirop de lavandă pentru a da aromă de lavandă", spun Horia şi Diana Marcu, producători.

Flori a lucrat aproape un an pentru a realiza o hartă care arată toate lanurile de lavandă din România. Astfel, a ajutat mii de vizitatori sa gaseasca cel mai apropiat lan de ei.

"A fost un proiect foarte greu, dar nu am renunțat. Anul trecut am postat pentru prima dată un formular peste tot internetul. Anul acesta am continuat. Producătorii de lavandă deja încep să își recoleteze floarea. De la acest moment oamenii mai au la dispoziție o săptămâna, maxim două, în care pot vizită lanurile de lavandă din țară noastră", spune Flori Vioreanu, producător.

Sezonul lavandei este pe final, iar vizitatorii mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a veni să își facă poze în lan și să își culeagă singuri buchetelele parfumate.

Lavanda câștigă tot mai mult teren în agricultura românească. Avem peste 300 de producători şi sute de lanuri în diferite regiuni ale țării.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca medicii să fie concediați dacă pleacă înainte de program pentru a lucra la privat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰