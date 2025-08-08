Pentru ca primăriile să nu mai stea "cu mâna întinsă" la Guvern, statul va adopta o serie de măsuri care să creasă încasările la bugetele locale. Conform măsurilor propuse, dacă ai restanțe la impozite sau amenzi, nu vei mai putea să vinzi sau să cumperi o maşină. Nici să obții autorizații de construcție sau să-ți recuperezi permisul suspendat. Proiectul de lege a fost pus în transparenţă.

În prezent, 3 din 4 primării depind de fondurile de la Guvern. Pentru a creşte încasările la bugetele locale, vom plăti impozite mai mari pe case şi pe maşini, de la anul. O parte din sumă va rămâne în gestionarea primăriilor.

Datornicii, blocați la vânzări și autorizații

În plus, cei care vor să vândă sau să cumpere o maşină vor putea face asta doar dacă nu au datorii la bugetul local. Astfel, înainte de orice tranzacţie ar trebui să-şi achite toate restanţele. Iar şoferii care au permisul suspendat îl vor putea recupera doar dacă vor achita integral amenda primită. Acelaşi principiu se va aplica şi pentru autorizaţiile de construcţie. Actele vor fi eliberate doar pentru cei care nu au restanţe la bugetul local. În plus, Primăriile vor reţine o parte din ajutoarele sociale, asta dacă cei care le încasează au taxe si impozite de achitat.

Sunt doar o parte din măsurile din pachetul doi, care ar trebui să includă şi reforma companiilor de stat, dar şi tăierea pensiilor speciale. Executivul urmează să-şi asume răspunderea în Parlament şi pe acest pachet.

Lucia Cujbă Like Am tocit la matematică într-un mare stil. Calcule, ecuații și formule – toate îmi displăceau profund. Evitam cifrele. Preferam să plutesc printre idei și să caut cuvinte. Multe, încărcate de sens. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰