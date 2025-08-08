Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Datornicii, blocați de stat: ce nu vor mai putea face cei care nu-și plătesc impozitele sau amenzile

Pentru ca primăriile să nu mai stea "cu mâna întinsă" la Guvern, statul va adopta o serie de măsuri care să creasă încasările la bugetele locale. Conform măsurilor propuse, dacă ai restanțe la impozite sau amenzi, nu vei mai putea să vinzi sau să cumperi o maşină. Nici să obții autorizații de construcție sau să-ți recuperezi permisul suspendat. Proiectul de lege a fost pus în transparenţă.

de Lucia Cujbă

la 08.08.2025 , 18:05

În prezent, 3 din 4 primării depind de fondurile de la Guvern. Pentru a creşte încasările la bugetele locale, vom plăti impozite mai mari pe case şi pe maşini, de la anul. O parte din sumă va rămâne în gestionarea primăriilor. 

Datornicii, blocați la vânzări și autorizații

În plus, cei care vor să vândă sau să cumpere o maşină vor putea face asta doar dacă nu au datorii la bugetul local. Astfel, înainte de orice tranzacţie ar trebui să-şi achite toate restanţele. Iar şoferii care au permisul suspendat îl vor putea recupera doar dacă vor achita integral amenda primită. Acelaşi principiu se va aplica şi pentru autorizaţiile de construcţie. Actele vor fi eliberate doar pentru cei care nu au restanţe la bugetul local. În plus, Primăriile vor reţine o parte din ajutoarele sociale, asta dacă cei care le încasează au taxe si impozite de achitat. 

Sunt doar o parte din măsurile din pachetul doi, care ar trebui să includă şi reforma companiilor de stat, dar şi tăierea pensiilor speciale. Executivul urmează să-şi asume răspunderea în Parlament şi pe acest pachet. 

Lucia Cujbă
Lucia Cujbă Like

Am tocit la matematică într-un mare stil. Calcule, ecuații și formule – toate îmi displăceau profund. Evitam cifrele. Preferam să plutesc printre idei și să caut cuvinte. Multe, încărcate de sens.

guvern primarii restante amenzi impozite
Înapoi la Homepage
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ!
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Comentarii


Întrebarea zilei
În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază?
Observator » Ştiri economice » Datornicii, blocați de stat: ce nu vor mai putea face cei care nu-și plătesc impozitele sau amenzile