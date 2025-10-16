Românii apelează frecvent la plățile electronice și folosesc tot mai des cardul, însă au rețineri atunci când fac cumpărături online cu plată ramburs şi preferă să plătească cash, potrivit unui studiu recent.

Deşi există diferite opţiuni digitale cum ar fi plata la curier sau prin aplicaţia de curierat, 6 din 10 români preferă să plătească cash atunci când le este livrată comandă. Doar un sfert spun că optează pentru plata cu cardul.

Motivele pentru care românii preferă plata cash

Motivele pentru care plata cash rămâne principala variantă de plată la livrarea comenzii: 42% dintre români au spus că se tem de fraude online, iar 37% nu au încredere deplină în comercianţi, potrivit sondajului. Totodată, mulţi preferă plata cash pentru a putea verifica produsul înainte de a-l accepta, dar şi pentru a putea refuza comanda fără alte complicaţii.

Cu toate că plata cash ar putea oferi o senzaţie de siguranţă, 60% dintre români au declarat că s-a întâmplat să nu aibă banii pregătiţi atunci când ajunge curierul.

