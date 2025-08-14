2025 este un an bun pentru recolta de trufe. Culese și din pădurile din Iași, ciupercile cu aromă de lux ajung însă mai ales pe mesele europenilor. Cele mai multe sunt vândute restaurantelor de top din Italia, dar până acolo drumul este lung. Şi din ce în ce mai mulţi români se ocupă cu recoltarea lor, mai ales că au ce culege şi au parte de ajutoare extrem de simpatice.

Cam 2-3 kilograme de trufe, atât culege Marian într-o zi din pădurile din Iaşi. A început totul ca un hobby, dar acum face bani buni din asta. "Fiecare trufar are obligația de a avea doi căței în pădure, să nu folosească instrumente de distrugere a faunei și a ecosistemului. De obicei cățeii fac totul, ei o detectează, ei o recoltează", a declarat Marian Gorgioaia, culegător autorizat.

Preţul nu este însă mereu același, ci este dat de bursa trufelor din Italia, acolo unde ajung şi cele găsite aici. "Săptămânal se schimbă prețul în funcție calitate și de cerere și ofertă, în vară sunt prețuri moderate, normale, undeva pe la 100 de euro kilogramul, iar toamna când se schimbă calitatea se duce undeva la 300 de euro, maxim 350 de euro trufa".

Delicatese apreciate în toată lumea, în pădurile din Iaşi

Delicatese apreciate în toată lumea, trufele se găsesc din abundenţă în pădurile din Iaşi. Explicaţia specialiştilor este interesantă. Pesta porcină a decimat mistreţii care le mâncau în trecut. 5.000 de kg de trufe s-ar afla în pământ pe cele 66.000 de hectare scoase la licitație. Atât estimează Direcția Silvică pentru sezonul 2025. Cu 1.500 de kg mai mult decât anul trecut, dar și cu un preț de pornire mai mare la licitație.

Anul acesta, Direcția Silvică a dat dreptul de recoltare prin licitație, către o firmă care urmează să le exporte. Un kilogram de trufe a fost vândut cu un preț mediu de 181 de lei pe kilogram, cu 54 de lei mai mult față de anul trecut, când recolta a fost mai mică.

Cele mai multe trufe din România ajung în Italia

"Anul trecut am reușit să vindem 3.500 de kg de trufe la un preț mediu de 127 de lei, probabil este o legătură, ca și orice recoltă ține de factorii de mediu. Anul acesta a început din primăvară, au fost ploi destul de abundente, a fost căldură, au fost ploile din luna iunie care au favorizat dezvoltarea trufelor", a explicat Gabriel Doncean, Direcția Silvică Iași.

Cele mai multe trufe din România ajung în Italia, acolo unde sunt foarte apreciate de bucătari, dar și de clienții restaurantelor de top.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

