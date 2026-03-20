Tensiunile din Orientul Mijlociu încep să se resimtă tot mai clar în industria alimentară, iar pâinea – unul dintre produsele de bază – ar putea deveni mai scumpă în perioada următoare. Creșterea costurilor la energie și combustibili pune presiune uriașă pe producători. Observator a stat de vorbă cu Ionuţ Ilie, CEO-ul celui mai mare producător şi jucător din panificaţia din România.

Ionuţ Ilie, CEO Bimbo România: "Din preţul unei pâini, o treime e gazul"

"Ne uităm foarte atent la tot ce se întâmplă. Creşterea costurilor la energie şi la combustibili reprezintă o provocare majoră pentru industria de panificaţie. În industria noastră sunt două componente importante: costul gazului şi combustibilul. Noi ducem pâinea direct către peste 25 de mii de puncte de vânzare. Lunar, producem 18 mii de tone de pâine", spune Ionuț Ilie, CEO Bimbo România, grup din care face parte şi Vel Pitar.

Structura prețului explică de ce orice scumpire la energie se vede rapid la raft.

"Atunci când cumperi o pâine, plăteşti o treime ingredientele, o treime sunt combustibilii şi transportul şi cealaltă treime o reprezintă salariile oamenilor noştri. Şi atunci evident că există un impact important. Ne uităm şi facem calculele în fiecare zi. Din păcate, preţul nu s-a stabilizat".

Producătorii încearcă să limiteze impactul asupra consumatorilor, dar incertitudinea este ridicată.

"Optimizăm tot ce se poate şi căutăm soluţii interne, ca să absorbim cât mai mult din acest cost. Avem experienţa momentului în care la energie electrică plafonul a fost eliminat. În momentul acesta, având în vedere situaţia din Golf, lucrurile s-ar putea să evolueze complet neaşteptat. Dacă gazul se duce într-o zonă mult peste ce avem astăzi, impactul va fi acolo", mai spune Ionuţ Ilie.

Ionuţ Ilie: "Fără intervenţia statului, preţurile se vor modifica"

Fără intervenții, scumpirile devin inevitabile.

"Aşteptăm să înţelegem dacă Guvernul va interveni. Dacă nu, nu există decât o soluţie, preţurile se vor modifica în consecinţă", adaugă el.

Estimările din industrie indică deja posibile creșteri.

"Ce spune ROMPAN, o scumpire de 10%, nu este nerealist. Dar vrem să transferăm către consumator cât mai puţin posibil. Pentru că orice creştere de preţ înseamnă diminuare de consum", mai spune CEO-ul Bimbo România.

De altfel, consumul de pâine este deja în scădere – pentru prima dată în ultimii 10 ani: "În ultimii 10 ani, este prima dată când consumul de pâine scade. Are legătură cu situaţia în care ne aflăm. Însă conflictul aduce o componentă suplimentară. O scădere de consum între 1,5 şi 3% pe volum, în ultimul trimestru din anul trecut. Şi tendinţa se menţine".

Ionuţ Ilie: "Clienţii se reorientează către produse mai ieftine"

Schimbarea se vede deja în comportamentul de consum. "Clienţii se orientează către produse mai ieftine, chiar dacă sunt mai puţin nutriţionale. Se orientează după bugetul pe care îl deţine şi îl împarte cum consideră de cuviinţă. Oamenii intră într-un modul de saving, preferă să intre în zona de a economisi, pentru perioade mai predictibile", conchide Ionuţ Ilie.

Conflictul din Orient nu mai este doar o problemă geopolitică, ci una care se simte direct în buzunarul consumatorilor – chiar la raftul de pâine.

