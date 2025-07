Dragoş Anastasiu îi roagă pe şefii instituţiilor care câștigă peste Nicușor Dan să renunţe la o parte din bani

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a făcut apel la şefii instituţiilor de stat să renunţe voluntar la o parte din veniturile lor, dacă acestea depăşesc salariul preşedintelui României.

Într-o declaraţie la un post de televiziune, Anastasiu a subliniat că, deşi anumite contracte sunt "betonate" și nu pot fi modificate legal, există necesitatea de a acționa în spiritul solidarității, mai ales în contextul reducerii pensiilor și burselor pentru elevi.

"Pentru că sunt contractele betonate, se pot face voluntar… Ăsta este un apel pe care îl fac acum către toţi cei care câştigă peste preşedintele României, să renunţe la un procent din veniturile lor până la sfârşitul anului viitor, voluntar, într-o proporţie oarecare. N-ai ce să faci din punct de vedere legal. Deci primul apel este către voluntariat în spiritul solidarităţii cu pensionarii cărora li s-a micşorat pensia, cu elevii care nu o să mai primească burse, cu mamele care din indemnizaţia de concediu vor plăti CASS. Să plătească şi cei care nu pot fi atinşi prin lege sau prin contracte, pentru că sunt beton. Să vină voluntar. Să spună, domnule, eu sunt de acord să am salariul mai mic până la sfârşitul anul viitor", a declarat Dragoş Anastasiu.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat câţi directori crede că se vor oferi voluntar să le fie diminuate venitul, Anastasiu a răspuns că el crede în normalitatea oamenilor, recunoscând că el este "mai naiv". Vicepremierul a spus că este optimist în privinţa reacţiei celor vizaţi, dar a subliniat că este o iniţiativă voluntară, fără constrângeri legale. Anastasiu a menţionat că unele ministere au reuşit deja să reducă veniturile cu până la 25%. "Să vedem. Eu sunt mai naiv aşa. Îmi spune şi domnul premier că sunt la Romantic FM de multe ori. Eu sunt mai naiv şi cred în normalitate. Şi vreau să plec de la treaba asta. Păi să vedem cu ce vine fiecare. Da? Au existat ministere unde a scăzut venitul cu 25%. În alte părţi cu 10%. (…) Acum sunt foarte curios ca cei care câştigă mult mai bine decât preşedintele României câteodată dublu, câteodata triplu să vină şi să spună, ok, sunt de acord să îmi diminuez voluntar. Unii nu o să vină, sunt absolut convins. Alţii o să vină, o să spună un procent mare, alţii o sa vină să spună ok, 3%. E voluntar. În prima fază va fi voluntar acolo unde nu poţi să te atingi din punct de vedere legal decât peste nu ştiu cât timp", a afirmat vicepremierul Dragoş Anastasiu.

Dragoș Anastasiu: "Am avut 10 zile să tragem frâna unei mașini care se îndrepta spre un zid numit junk"

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a spus că România a avut zece zile la dispoziţie pentru a opri un dezastru economic iminent, comparând situaţia cu o maşină care se îndrepta spre un zid. El a avertizat că, în absenţa măsurilor luate, impactul ar fi fost de două-trei ori mai grav, cu efecte care s-ar fi resimţit timp de 15 ani. "Noi am avut timp de zece zile să tragem frâna de mână a unei maşini care se îndrepta în zid. Şi zidul ăla se cheamă junk. Adică nerecomandat investiţiilor. Ei, că toţi cei care au fost în maşină, românii, s-au lovit la genunchi, au o vânătaie, le curge sânge la o rană, adică suferă, aşa este. Dar care era alternativa? Alternativa era să suferim dublu, triplu şi să nu ne mai revenim 15 ani. Ăsta este scenariul pentru care am fost obligaţi la acest pachet", a afirmat Dragoş Anastasiu, miercuri seară, la B1 TV, potrivit News.ro.

Vicepremierul a explicat că s-a decis în prima fază măriri de taxe şi nu reduceri de cheltuieli pentru că bugetul are nevoie rapid de mai mulţi bani. "De ce acest pachet şi nu reduceri de cheltuieli în această fază? Pentru că toate măsurile astea luate sunt cu impact mare bugetar. Când creşte TVA cu doi la sută, se adună bani mulţi. Când creşte acciza cu 10 la sută, se adună. Partea cealaltă, pe care populaţia o vede pe bună dreptate ca o lipsă imensă de echitate în România - faptul că există consilii de administraţie puse cum sunt puse, oameni care se duc din partide şi nu că se duc din partide, dar sunt incompetenţi şi foarte bine plătiţi, că ne pensionăm unii dintre noi la 48 de ani, că avem pensii de câte 5.000-6.000 de euro unii dintre noi - astea sunt percepute în mare parte ca o inechitate. Toate lucrurile astea nu se pot regla repede şi impactul la buget nu este mare, dar ele trebuie reglate pentru că lumea s-a săturat de ele", a afirmat vicepremierul Dragoş Anastasiu.

Acesta a precizat că toate aceste inechităţi vor fi remediate, dar nu a existat deocamdat timpul necesar. "N-am avut timpul necesar să facem acest lucru pentru că am tras o frână de mână, am căutat-o vreo zece zile, am găsit-o, am tras-o ca să nu intrăm în gard", a mai spus Anastasiu.

Guvernul Bolojan şi-a asumat, luni, în Parlament răspunderea pe primul pachet de măsuri, care prevede creşteri de TVA, taxe, accize şi alte măsuri. AUR a depus o moţiune de cenzură, care urmează a fi citită joi în Parmalent şi va fi votată luni. Dacă moţiunea nu trece, pachetul de măsuri se va considera a fi adoptat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ştiaţi că pe timp de caniculă ar trebui să verificaţi presiunea din anvelope zilnic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰