Nu sunt de acord cu tăieri în aparatul de stat, mai ales după ce Guvernul a plafonat sporul pentru condiții vătămătoare la 300 de lei brut și deja vedem scăderi de venituri pentru mai mult de un milion de bugetari. Sindicaliștii au venit în această dimineață aici, la Palatul Victoria, și au discutat cu Ilie Bolojan. Asta, în contextul în care Guvernul pregătește și un al doilea pachet de măsuri fiscale, care ar trebui să rezolve inechitățile.

Concedierile încep de la Palatul Victoria

Și chiar puțin mai devreme am discutat cu vicepremierul pentru reformă, Dragoș Anastasiu, care spunea că ar trebui să fie reduse cheltuielile în tot aparatul de stat cu cel puțin 10%, iar concedierile vor începe chiar de aici, de la Palatul Victoria. Aici se vor face reorganizări, vorbim, de altfel, și despre comasări de instituții în perioada următoare. Vizați sunt și șefii companiilor de stat. Vom vedea o plafonare a indemnizațiilor acestora și, de altfel, vor fi mai puțini șefi în aceste companii de stat și alte instituții care sunt autofinanțate, cum ar fi ASF, ANRE și ANCOM. Sunt foarte multe măsuri care se pregătesc în perioada următoare. Un nou pachet, vă spuneam, care va fi gata în următoarele două săptămâni și va fi asumat de Guvern în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, pachetul de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Acesta include creșterea TVA la 11% și 21%, suprataxarea băncilor și a jocurilor de noroc, majorarea accizelor la tutun, alcool și combustibil, extinderea bazei de contributori la CNAS și creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%. Primul pachet de măsuri va fi adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament, până săptămâna viitoare. "Suntem în ceasul al 10-lea, al 11-lea și nu trebuie să stăm până în ultimul ceas, când suntem cu spatele la zid. Dacă nu facem nimic, ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului", a declarat premierul.

Principalele declaraţii făcute de premierul Ilie Bolojan:

- Suntem în faţa unui pachet de măsuri pentru corectarea deficitului bugetar. Deficitul şi absorbţia fondurilor europene sunt cele două urgenţe pe care le avem de corectat. România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar din UE şi al doilea cel mai mare deficit din ultimii 30 de ani. Deficitul e o urgenţă şi o prioritate naţională. Suntem într-o situaţie nu foarte diferită de cea din 2010, dar suntem în ceasul al 11-lea şi nu trebuie să stăm până în ultimul ceas când vom fi cu spatele la zid.

- Din 100 de lei care au fost colectaţi din taxe şi impozite, România a cheltuit 132 de lei. Aceşti 32 de lei în plus au fost împrumutaţi. Dacă o familie ar cheltui pe lună cu 30% mai mult decât câştigă, cât ar putea rezista? Nu mai putem continua în felul acesta. Ar exista câteva consecinţe: intrarea în incapacitatea de plată a statului, creditorii nu ne-ar mai împrumuta şi nu am mai putea plăti pensii şi salarii, nu am mai avea acces la fonduri europene.

- Am intra în aşa-zisa categorie "junk" şi foarte puţine investiţii ar mai veni într-o asemenea ţară. Am intra într-o recesiune brutală. România este și astăzi într-o situație mai bună decât Grecia și nu trebuie să repetăm greșelile pe care le-au făcut alte țări pentru că revenirea ar fi foarte dureroasă. Nu mai putem aştepta şi propunem un pachet fiscal care să reducă acest deficit. Nu se poate face această corecţie de pe o zi pe alta. La aproape toate taxele suntem în partea de jos a clasamentului, avem o evaziune fiscală importantă. Numărul de angajaţi din sectorul public este mult prea mare faţă de oamenii care lucrează în economia reală.

- Această ajustare pe care o propunem e un mix de reduceri de cheltuieli, creşteri de venituri şi eşalonări. Trebuie să răspundem unei urgenţe, anume de a recâştiga încrederea în România şi mă refer aici la pieţele externe. Vrem ca în trei etape să reuşim să venim cu 3 pachete. Aş vrea să trec în revistă principalele măsuri.

- Vom reaşeza TVA-ul la două cote. Acum, avem trei cote. Cele două cote sunt cota de 11% şi cota de 21%. La cota redusă rămân medicamentele, alimentele, cărţile, lemnele de foc, energia termică şi industria Horeca. Acest lucru se va face astfel încât în octombrie să se facă o analiză care să arate dacă au crescut încasările.

- Creşterea accizelor e una de bază de 10% pentru băuturi alcoolice, combustibili, ţigări. Creşterea numărului de contributori la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Avem 6 milioane de contributori și peste 16 milioane beneficiari și nu avem cum cu aceste dezeschilibre să asigurăm salarizare, investiții. La o pensie 4.000 lei se va plăti 10% din diferența, adică 100 lei.

- Vom taxa suplimentar profiturile băncilor. Vom suprataxa toate câștigurile din jocuri de noroc, astfel încât să încasăm cu 30% mai mult. Vom adopta o măsură care va intra în vigoare de la 1 ianuarie de majorare a impozitului pe dividende la 16%.

- Vom propune ca şi anul viitor, pensiile şi salariile din sectorul public să rămână plafonate. A fost o majorare mare în 2024 pe care nu o mai putem suporta.

- Creșterea normei didactice cu 2 ore în învățământul preuniversitar și universitar. Din cele 40 de ore pe săptămână pe care un cadru didactic trebuie să le petreacă la clasă, un cadru didactic în loc de 16 ore la clasă, preda 18, în loc de 18 predau 20. Numărul de ore la plata cu ora care înseamnă peste 30.000 norme didactice, se va reduce la jumătate, statul va face economii.

- Dăm aproape un miliard de euro pe bursele elevilor, lucru pe care nu ni-l permitem. Am ajuns în situaţii în care o întreagă clasă are burse de merit, dar când ajung la Bacalaureat, nu iau BAC-ul. Când a fost notarea corectă? La clasă sau la examenul de Bacalaureat? Nu mai știm ce înseamnă meritul. Vom rămâne cu bursele de merit într-un număr limitat, iar cele sociale alocate pe criterii care țin de sprijinirea copiilor din familii defavorizate.

- Am numit o nouă conducere la ANAF, la cererea ministrului.

- Preşedintele ne-a cerut să facem tot posibilul să nu creştem TVA-ul.

- Angajamentele ţării pe componenta de apărare vor rămâne cele pe care ni le-am asumat. Ne-am asumat răspunderea pentru creşterea bugetului de Apărara la 5% din PIB până în 2035. Proiectele pe care le avem pe domeniul Apărării, vom încerca să le respectăm.

- Prin rectificarea bugetară care se va face în perioada următoare. Veți vedea, și această măsură (n.red. vor fi reduse subvențiile de la buget pentru partide), pentru că toată lumea trebuie să contribuie la acest efort.

Ce măsuri sunt aşteptate

Declaraţiile premierului vin la finalul şedinţei coaliţiei de guvernare, în care s-au definitivat măsurile fiscale pe care Guvernul urmează să le ia, în perioada următoare.

Guvernul a discutat o variantă de ultim set de măsuri cu Comisia Europeană, care prevede creşteri de taxe în valoare de 10,6 miliarde de lei în acest an, cu aplicare de la 1 august, şi de 33,6 miliarde de lei anul următor (aplicare an întreg), la care se adaugă creşteri de taxe de 10,92 miliarde de lei de la 1 ianuarie, pentru un total în 2026 (majorări de taxe adoptate la 1 august 2025 şi cele de la 1 ianuarie 2026) de 44,55 miliarde lei (2,19% din PIB). În plus la acest moment, intenţia Guvernului este de a-şi angaja răspunderea în Parlament, chiar în această lună, pentru actul normativ care va introduce noile creşteri de taxe. Printre acestea sunt creşteri ample la TVA, cu cota generală urcată de la 19% la 21% şi o singură cotă redusă, de 11%, precum şi majorarea impozitului pe cifra de afaceri în sectorul bancar de la 2% la 4%.

TVA de 21%, taxe mai mari pentru bănci și păcănele, CASS la pensii peste 3.000 lei

Printre măsurile care ar fi fost agreate, potrivit surselor Observator, începând cu 1 august 2025, pe partea de venituri, se majorează TVA-ul standard de la 19% la 21%, iar cotele reduse ajung de la 9% la 11% pentru alimente și medicamente, de la 5% la 11% la cărți, cultură, lemne, energie termică, și de la 9% la 21% în turism, restaurante sau locuințe sociale. Cresc accizele la combustibili, alcool, tutun și zahăr, iar pensiile de peste 3.000 lei vor fi taxate suplimentar prin CASS, aplicabil doar părții ce depășește acest prag. Se introduc și impozite suplimentare pentru bănci (de la 2% la 4% din cifra de afaceri) și jocuri de noroc. În ceea ce privește cheltuielile, măsurile includ plafonarea drastică a sporurilor, reforme în educație, precum norme didactice mai mari, burse reduse, și în sănătate, cum ar fi CASS pentru coasigurați şi tăieri concedii medicale. La capitolul reorganizări, autoritățile locale se vor confrunta cu raționalizări și condiționalități bugetare. Se va urmări reducerea subvențiilor și cheltuielilor companiilor de stat, ajustarea personalului și a salariilor în instituțiile autofinanțate, precum și restructurarea investițiilor publice prin reconfigurarea programelor și conversia finanțărilor din împrumuturi PNRR în granturi. De la 1 ianuarie 2026, se majorează impozitul pe dividende de la 10% la 16%, iar taxa pe proprietăți va fi raportată la valoarea de piață. Pe partea de fiscalitate verde, în loc de rovinietă am putea avea un nou sistem - TollRo, iar valorea acesteia ar urma să crească de la 28 la 50 euro/an. La capitolul cheltuieli, se îngheață salariile, pensiile și alte prestații sociale, iar administrația centrală va fi reorganizată. Voucherele de vacanță vor fi limitate pentru bugetarii cu venituri sub 6.000 lei și doar în extrasezon.

