România este la un pas de recesiune. Este avertismentul care vine de la guvernatorul Băncii Naţionale, după ce inflaţia a urcat într-o singură lună cu peste două procente. Cele mai mari scumpiri au fost la energie electrică, fructe şi legume, dar şi la călătoriile cu trenul şi serviciile de cosmetică. Iar creşterile de preţ uriaşe sunt abia la început. La sfârşit de septembrie ne aşteptăm la o inflaţie de aproape două cifre.

Inflaţia a avut un salt semnificativ, la 7,84% în luna iulie faţă de nivelul de 5,7% înregistrat în iunie. Motiv pentru care şi experţii BNR au devenit mai pesimişti în ceea ce priveşte evoluţia preţurilor în perioada următoare.

"Avem o gogoașă frumușica. E chiar ceva mai mare, în septembrie când probabil va fi vârful în loc de 9,2 va fi în jur de 9,6-9,7 vârful de inflație. Plafonarile sunt introduse că să facă un bine să tempereze presiunile sociale, dar când se renunta la ele când se termină efectul nu e deloc plăcut", spune Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR.

Mai exact, după eliminarea plafonării preţurilor pentru energia electrică preţurile au explodat. Tarifele în acest sector sunt mai mari şi cu peste 60 la sută faţă de 2024, arată datele INS. Şi energia termică este mai scumpă cu aproape 14% raportat la aceeaşi perioadă a anului trecut.

România, la un pas de recesiune

Fructele costă şi ele cu 40% mai mult faţă de anul trecut iar pe legume dăm cu aproape 16% mai mult.

"Au și crescut și nici calitate nu este. Ia uitați-va ce roșii la 4-6-8 lei e destul de mult"

"Și fructele sunt scumpe, față de puterea de cumpărare a noastră"

"Nu există nimic nescump. Deci aici roșiile erau 5 lei / 3 lei și acum deja iar au sărit. La carne, acolo da, se simte peste tot", spun oamenii.

Producătorii locali cred că legumele se vor scumpi şi mai mult în perioada următoare.

"Producția de roșii a fost mai bună, dar din cauza temperaturilor foarte ridicate au început să treacă mai repede față de anul trecut", spune Lucian, producător.

Fructele, legumele, ouăle, cafeaua şi untul din coş costau în urmă cu un an 78 de lei. Inflaţia le-a scumpit cu aproape 8 la sută, aşa că acum plătim în plus 6 lei şi 60 de bani.

"Este un nivel foarte mare dacă ne uităm la anul trecut pe vremea asta. Inflaţia pare a fi principalul nivel de îngrijorare pentru evoluţia economiei în acest an", spune Alexandra Smedoiu, analist financiar.

Inflaţie mare înseamnă atât costuri mari de finanţare decontate, indirect, tot de români, cât şi dobânzi ridicate.

"Ţara cheltuie cu mult mai mult decât încasează. Combinația de măsuri monetare fiscale va trebui făcută în așa manieră pe de o parte să corectăm corecția bugetară cu reducerea deficitului, pe de altă parte pe această cale să dăm jos inflația și în plus să vedem în ce măsură putem să evităm recesiunea", spune Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR.

Guvernatorul spune că fondurile europene pot fi colacul de salvare al României, pe termen scurt.

"Celălalt scenariu ar fi acela în care intrăm în recesiune. Aş spune că suntem foarte aproape de prăpastie", spune Alexandra Smedoiu, analist financiar.

Inflaţia nu a mai fost atât de mare în România din octombrie 2023.

