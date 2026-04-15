Educatoare și îngrijitoare, suspecte în dosarul abuzurilor de la școala Sfântul Nicolae

Educatoarea și îngrijitoarea de la școala pentru copii cu nevoi speciale Sfântul Nicolae din Capitală, care au fost înregistrate în timp ce urlau la copii, sunt acum considerate suspecte în anchetă, arată avocatul Apărării.

Totul a pornit de la o înregistrare făcută de un copil, în care s-ar auzi momente tensionate din clasă. După ce părinții au ascultat ce se întâmpla, mai mulți au spus că au observat schimbări clare la copii: teamă, retragere, comportamente diferite, toate puse pe seama abuzurilor.

În paralel cu acuzațiile, în dosar au apărut și suspiciuni mai grave, care sunt verificate în acest moment. Procurorii vorbesc și despre o suspiciunile privind intoxicarea unor copii cu nevoi speciale cu anumite substanțe, pentru a nu mai deranja personalul didactic.

Pe lângă ancheta penală, o cercetare este făcută și de inspectorii școlari din București.

De la ce a pornit totul

Reamintim, părinții unui copil care avea schimbări de comportament au devenit suspicioși cu privire la ce se întâmplă la școală, așa că i-au pus echipament de înregistrare în ghiozdan. În fișierele trimise Observator se aude cum îngrijitoarea striga "Haide sus, hai! Las-o să se dea cu capul de pereţi!"

Mai grav însă este că acest copil avea nevoie obligatoriu, conform legii, de un însoţitor, drept ajutor, la grădiniţă, a spus un inspector școlar, pentru Observator.

Florin Lixandru: În cazul copiilor cu deficienţe severe, părinţii au obligaţia de a asigura un facilitator, fapt ce nu s-a întâmplat. Ar fi inhibat anumite comportamente ale cadrului didactic şi nu s-ar fi ajuns la această situaţie. Din discuţiile purtate cu doamna director, spune că a adus la cunoştinţa părinţilor această obligaţie, însă părinţii au refuzat.

Reporter: Atunci şcoala de ce a primit copilul fără shadow?

Florin Lixandru: Pentru a nu îngrădi dreptul la educaţie al copilului...

Mai multe detalii, AICI.

